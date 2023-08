Calciomercato Napoli, colpo in attacco: chiusura immediata

Il Napoli ora vuole mettere in turbo. Dopo un mese di luglio passato in sordina, affari da urlo in casa partenopea: colpo in attacco

La società azzurra passerà all’attacco nelle prossime ore. Dal rinnovo di Victor Osimhen ai nuovi colpi tra centrocampo ed attacco: il presidente De Laurentiis non vuole badare a spese dopo un mese di luglio senza fuochi d’artificio.

Dopo gli innesti di qualità con gli arrivi di Natan e Cajuste, che sarà a breve ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli, la dirigenza partenopea vuole regalare nuovi colpi di mercato ai tifosi. Dopo l’addio di Kim è tornato immediatamente il malumore nell’ambiente partenopeo: i campioni d’Italia non vogliono più stare a guardare le altre big d’Italia. Tutto può cambiare nel giro di poche ore con le trattative decollate in un batter di ciglia. De Laurentiis vuole far sognare ancora i tifosi: ecco il colpo in attacco.

Calciomercato Napoli, assalto in attacco: colpo per Rudi Garcia

Saranno giorni infuocati per Aurelio De Laurentiis che ha intenzione di mettere a segno affari importanti allestendo una rosa competitiva anche per la Champions League. Finora il presidente del Napoli ha assistito alle varie trattative, ma ora vuole mettere nero su bianco per rinforzi di livello assoluto.

Come svelato dall’emittente televisiva Sportitalia, il Napoli proverà a chiudere l’affare Domenico Berardi anche senza l’addio di Hirving Lozano. La società partenopea vorrebbe così rinforzare anche il reparto offensivo a disposizione di Rudi Garcia con uno dei migliori esterni della Serie A. Gol ed assist da urlo per l’esterno offensivo del Sassuolo che ha trovato la sua dimensione proprio in maglia neroverde.

Il Napoli ha provato a cedere lo stesso esterno messicano anche in Mls, ma non ci sono state conttati ufficiali per il trasferimento dell’ex Psv. Ora il suo futuro potrebbe essere ancora in azzurro, ma la società partenopea potrebbe anche pensare a nuovi colpi in quella posizione nonostante la sua permanenza.

Berardi rappresenta un profilo adatto al tridente azzurro innalzando di tanto il tasso tecnico della formazione di Rudi Garcia. Nelle ultime stagioni è arrivato sempre a doppia cifra diventando anche il capitano del Sassuolo. Ormai ha trovato la sua tranquillità in Emilia, ma la voglia di giocare la Champions League è sempre molto alta. L’esterno calabrese potrebbe così cambiare opinione nel pieno della sua maturazione calcistica optando per la destinazione Napoli.