Ilary Blasi scatenata in Sardegna: topless e linguaccia, Instagram in tilt

Ilary Blasi è più in forma che mai in Sardegna: linguaccia, sorrisi, ammiccamenti, addirittura topless dalla Costa Smeralda.

Da una parte ci sono le diatribe legali con l’ex marito Francesco Totti, della serie “c’eravamo tanto amati”, tra guerre in tribunale legate al “triste affair” delle borse e dei rolex, arrivando fino alle presunte minacce del Pupone di portare in tribunale i messaggi hot scoperti sul cellulare di lei (sarà poi vero?).

Dall’altra parte c’è una condizione ritrovata di donna libera, bellissima, spensierata, nel pieno dei suoi 43 anni, con un nuovo amore al suo fianco, il tedesco Bastian Muller, una indipendenza economica di non poco conto e il desiderio di lasciarsi tutto alle spalle.

Ilary Blasi, prima in Brasile e poi in Sardegna, racconta ai followers la sua pazza estate, all’insegna del divertimento, del lusso, delle barche. Chi osava pensare che si sarebbe strappata i capelli e avrebbe passato il tempo a casa a piangere dopo la fine del rapporto con l’asso della Roma si sbagliava di grosso.

E se entrambi hanno voltato pagina, i figli, nei loro rispettivi ruoli di genitori, sono sempre al primo posto, quelli di certo non si cancellano. Anzi sembra che in fondo Chanel, Christian e Isabel abbiano, sembra brutto a dirsi ma è così, tratto giovamento da questa separazione, super coccolati da una parte e dall’altra e in vacanza perenne in giro per il mondo con coloro che, comunque vada, sono sempre mamma e papà. Altro che tristezza insomma!

La pazza estate della bellissima Ilary Blasi: dalla Costa Smeralda arrivano sorrisi e linguacce

Dal Brasile alla Costa Smeralda il passo è breve: insomma l’estate della conduttrice romana sembra non finire mai. In forma smagliante, tra bikini mozzafiato, linguacce, sorrisi, ammiccamenti, Ilary non lascia spazio a dubbi. Il passato è davvero alle spalle.

In queste immagini dalla Sardegna Bastian Muller non appare. Ed ecco che subito vengono fuori le voci di una presunta crisi. Potrebbe essere vero, in fondo se dovesse accadere anche in questo caso “la super donna” Ilary Blasi sarebbe capace di nuovo di voltare pagina.

Due milioni di followers la seguono e la adorano, gli strascichi legali con l’ex marito Totti lasciano il tempo che trovano. Ora è estate, il mare e il sole della Sardegna cingono la Blasi in un unico abbraccio, il tempo per lei sembra essersi fermato. Ma l’avete vista? Più bella che mai, si fa davvero fatica a pensare che abbia 43 anni. Anzi, sembra che dopo la separazione sia addirittura rinata a nuova vita.

E quale uomo non vorrebbe stare al suo fianco? Difficile se non impossibile, però, entrare nelle sue grazie. E’ Ilary a scegliere, come dove e quando. E se Bastian c’è ancora nella sua vita vuol dire che è stata la Blasi a decidere di spalancargli le porte del suo mondo. Certe donne comandano, c’è poco da fare!