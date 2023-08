Elodie senza veli: da bollino rosso

Anche in questa occasione la meravigliosa e straordinaria Elodie ha deciso di mandare i suoi fan completamente fuori di testa.

Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere da parte della nativa di Roma. Quando arriva un nuovo post, direttamente dal suo account ufficiale di Instagram, sappiamo molto bene che si tratterà di un incredibile ed importante successo.

Ed anche questa volta non ha per nulla deluso le aspettative. Uno scatto di lei, completamente senza veli, che ci toglie completamente le parole di bocca. Ed, allo stesso tempo, ci toglie anche il fiato. Guardare per credere se avete ancora dubbi in merito a quello che vi stiamo dicendo.

Elodie, questa volta esagera per davvero

Se il suo obiettivo era quello di mandare i suoi seguaci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è riuscita alla grande. Ed anche con ottimi risultati. Un nuovo post assolutamente da urlo quello che porta la firma di Elodie. L’ex concorrente del programma di Maria De Filippi ‘Amici‘, sta facendo impazzire i suoi fan con la sua nuova opera d’arte che sta ricevendo il successo che merita.

Ovvero una serie impressionante di “like” e commenti di approvazione da parte di chi non si perde affatto un singolo aggiornamento. Come possiamo ben notare tutti la bellissima cantante osserva, con molta attenzione, l’obietto della fotocamera. Mentre i suoi fan ammirano il suo “look estivo“. Del costume, vestiti o altro nemmeno l’ombra. Capelli raccolti, filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare e ci si conferma ancora una volta come la regina dell’estate.

Tatuaggio, sul braccio sinistro, in bella evidenza, distesa completamente sul pavimento con il sole che, a tratti, la “accarezza”. Uno scatto semplicemente fantastico e che si candida seriamente ad essere come uno dei migliori di questo mese di agosto. In questo ultimo periodo sta avendo un grandissimo successo per via della sua ultima canzone che non sta spopolando solamente sulle radio: ma anche su tutti i lidi d’Italia, oltre che Spotify e YouTube.

Ovviamente ci stiamo riferendo al singolo “Pazza musica” in collaborazione con l’ultimo vincitore del Festival di Sanremo, Marco Mengoni. Il loro brano sta avendo un successo a dir poco incredibile. Anche se i suoi fan devono ancora riprendersi dal filmato, sempre di una sua canzone, come “Bagno a mezzanotte” in cui mostra a tutti la sua sensualità. Proprio come in questa immagine riportata qui sopra.