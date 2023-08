La stella del mondiale nel mirino: il Napoli affonda il colpo

Il Napoli è pronto per un colpo mondiale, proprio andando a comprare uno dei protagonisti della rassegna in Qatar.

Il club campano ha intenzione di aggiungere esperienza in rosa, Rudi Garcia sa benissimo come l’avventura in Champions League dipenderà molto dal grado di coraggio e dalla panchina lunga a propria disposizione per il prossimo futuro.

Le manovre cominciano a diventare più chiare, il calciomercato del Napoli sta cominciando ad avere dei contorni precisi. Dopo un mese di luglio attendista, puntando sull’ingaggio del tecnico e del neo direttore sportivo, gli azzurri sono pronti a immettere qualche calciatore che possa dare più sostanza al progetto tecnico.

Una stella del mondiale è nel mirino, un calciatore che ha dimostrato il suo valore e sarebbe perfetto per i campioni di Italia, per dinamismo, forza e soprattutto voglia di migliorarsi.

Napoli, il colpo arriva dalla Serie A

Un arrivo quasi a sorpresa, un po’ come quello di Natan in difesa. Nella mente di De Laurentiis l’intenzione è di sbaragliare la concorrenza italiana ed estera senza fare grossi proclami, ma muovendosi con decisione per chiudere la trattativa. Sarebbe un colpo di peso, un elemento soffiato alla concorrenza di Barcellona e Liverpool da poter mostrare con gioia davanti ai tifosi del “Maradona”, potendone diventare subito un idolo per la voglia di non mollare. Il Napoli punta Amrabat della Fiorentina, il marocchino sarebbe una carta in più da sfruttare.

Il denaro per la trattativa arriverebbe dalla cessione di Zielinski in Arabia, anche se il tesoretto proveniente dalla Champions League e dall’addio di Kim non è stato intaccato. Il centrocampista marocchino sarebbe ben felice di fare il salto di qualità, è un calciatore di grande generosità in mezzo al campo e che completerebbe il reparto, sia giocando con due mediani che nella classica formula utilizzata nella scorsa stagione.

Trenta milioni per Amrabat, questa è grosso modo la cifra in ballo. La Fiorentina sa di non poterne ottenere di più, non è riuscita a piazzarlo per 40 mln dopo il mondiale, difficilmente lo farà ora. De Laurentiis potrebbe proporre anche qualche contropartita per abbassare la parte in denaro, ma i viola vorranno solo la parte cash, come già dimostrato con gli altri big nel corso degli anni. Commisso rinuncerà al suo mediano preferito, De Laurentiis invece punta su un calciatore che ha già tanti campionati di Serie A sulle sue spalle.