Senza accordo se ne va alla rivale: Napoli di sasso

Calciomercato sempre più in evoluzione in casa azzurra: uno dei veterani della squadra non esclude l’addio

È stato un mercato anomalo, secondo una parte della tifoseria, perché la maggior parte delle operazioni, sia in entrata che in uscita, si stanno effettuando in agosto. Il difensore centrale è stato annunciato, ma la società deve risolvere altre delicate questioni.

In primis dovrà sistemare il proprio centrocampo acquistando calciatori che siano in grado di arricchire la panchina e permettere ai titolari Anguissa e Lobotka di rifiatare quando lo ritengono necessario. Successivamente si dovrà risolvere la questione mercato in uscita: non solo Piotr Zielinski, tentato dal dire di sì all’Al-Alhi, ma anche quella inerente all’altro veterano della squadra azzurra: Mario Rui.

Il suo futuro non è più scontato e Aurelio De Laurentiis sta cominciando a guardarsi attorno anche perché alternative in quella porzione di campo non ne ha ancora.

Napoli, Mario Rui non esclude addio ma ADL spara alto

La difesa, con l’arrivo di Natan, sembrava il reparto più completo della rosa: l’ossatura della scorsa stagione, a parte Kim chiaramente, è rimasta la stessa. Tuttavia, si è ben capito che sarà il mese di agosto quello decisivo per il mercato del Napoli. Sia in entrata che in uscita con diversi profili che stanno ventilando l’ipotesi di cambiare aria dopo aver dato tutto all’ombra del Vesuvio.

Sembra essere proprio il caso di Mario Rui, uno degli ultimi superstiti degli anni targati Maurizio Sarri e che in questo momento non esclude l’addio dalla squadra che lo ha valorizzato appieno dopo i primi anni italiani vissuti tra Empoli e Roma.

E proprio la capitale potrebbe essere la sua prossima destinazione: la Lazio sarebbe interessata alle sue caratteristiche, finora non ha ufficializzato una sua prima offerta ma nessuno esclude che possa farlo nelle prossime ore. Il problema, se così si può definire, è il muro eretto da De Laurentiis: per il portoghese chiede almeno 20 milioni di euro, come ha riportato oggi il Corriere dello Sport.

Una cifra non proprio bassa per un calciatore non più giovanissimo e che a Napoli ha un contratto in scadenza nel 2025 che vorrebbe prolungare di un altro anno. Mario Giuffredi, agente del terzino, ha incontrato più volte il presidente azzurro a Castel di Sangro, ma i primi incontri si sono conclusi con un nulla di fatto. Le prossime ore saranno decisive anche perché il Napoli, in caso di cessione del portoghese, dovrà subito pensare a un suo sostituto.