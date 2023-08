Tutta Napoli in ansia: Osimhen gela i tifosi azzurri

I tifosi del Napoli sono in ansia per il futuro di Victor Osimhen: il bomber azzurro gela tutti con una decisione clamorosa.

A Napoli si parla solo di lui. O quasi. L’argomento più dibattuto, ogni mattina al bar, ogni sera al pub, nel capoluogo partenopeo e ovunque batta un cuore azzurro, è sempre il futuro di Victor Osimhen.

Un’intera città, un intero popolo, sparso in ogni angolo del mondo, vive uno stato d’ansia difficile da descrivere. Ogni gesto, ogni sussurro, ogni sguardo di Victor può scatenare reazioni incontrollabili. Ma le ultime voci non lasciano ben sperare: i tentennamenti del bomber hanno gelato i tifosi azzurri.

Il futuro dell’attaccante nigeriano non è mai stato così in bilico, incerto, avvolto da nebbie fittissime. Solo un paio di settimane fa qualcuno si azzardava a dare per sicuro il rinnovo del centravanti con il club azzurro. L’accordo sembrava essere stato trovato, mancavano solo pochi dettagli per la firma. O almeno così si raccontava.

Invece, da giorni ormai non si fa che parlare di distanza tra le parti, di richieste esorbitanti da parte del giocatore e del suo entourage, di fermezza da parte di De Laurentiis sul discorso clausola rescissoria, e soprattutto di offerte folli da parte dei club arabi. In particolare dell’Al-Hilal, la stessa squadra di Koulibaly.

Un club non certo di grande blasone, ma talmente ricco da aver distrutto tutte le certezze di Osimhen, chiamato a scegliere tra il fascino della ‘musichetta’ della Champions e quella del fruscio dei petroldollari. E non è detto che a vincere alla fine possa essere la prima.

Osimhen, quanti dubbi sul suo futuro: l’attaccante lascia i tifosi con il fiato sospeso

La situazione è questa: Victor da giorni non si allena con il gruppo per un affaticamento muscolare. Nella mattinata dell’8 agosto è arrivata la ‘mazzata’: il Napoli ha evidenziato un trauma distorsivo per il centravanti, che a questo punto rischia uno stop che potrebbe prolungarsi oltre Castel di Sangro. Ma in questo momento è lecito far sorgere qualunque tipo di dubbio: che si tratti anche in questo caso di ‘infortunio di mercato’, per utilizzare le parole di Garcia?

Probabilmente no. Nonostante i dubbi e le incertezze, Victor difficilmente avrebbe accettato di rimanere ai margini in questo momento, smanioso com’è di mangiarsi il campo anche nel più semplice degli allenamenti. Sul problema di natura fisica c’è dunque poco da essere sospettosi. Sono invece tanti, e tutti di abnormi dimensioni, i dubbi riguardanti il da farsi sul discorso rinnovo.

Perché da una parte c’è il Napoli, che propone, tra bonus e sacrifici enormi per un club come quello azzurro, un contratto di circa 7-8 milioni a stagione, forse avvicinabile anche ai 9. Dall’altra, un Al-Hilal che è partito da circa 25 milioni a stagione, è salito a 40 e potrebbe rilanciare anche a 50 milioni all’anno. Una follia totale che avrebbe fatto tentennare anche il meno venale tra i giocatori.

A queste condizioni, immaginare una permanenza certa è fuori luogo. Anche perché, dovesse arrivare il famoso ‘duecentino’, anche ADL potrebbe decidere, seppur a malincuore, di lasciar partire subito il suo bomber. Un attaccante che, nei suoi piani, avrebbe dovuto essere ceduto al massimo nel 2024, il prossimo anno, restando almeno per un’altra stagione, con una promessa simile a quella che tenne buono per il terzo anno il Matador Cavani. Ma all’epoca le sirene arabe non esistevano, o erano limitate a quelle delle proprietà delle due o tre grandi squadre che avevano già acquistato in giro per l’Europa. Oggi il calcio è cambiato, e una promessa del genere potrebbe non fare breccia nel cuore di Victor.

Non resta che attendere ancora qualche giorno. La data del 12, fissata da De Laurentiis, è sempre più vicina. Vedremo se alla fine del secondo ritiro dell’anno conosceremo o meno quale sarà il futuro dell’attaccante da cui sembrano dipendere gran parte delle nostre fortune.