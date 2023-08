Frecciata di Moggi al Napoli: la previsione lascia sbigottiti

Intervistato da Notizie.com, Luciano Moggi ha mostrato poca considerazione per il Napoli, lanciandosi in una previsione clamorosa.

Sarà un campionato equilibrato, con una squadra al momento favorita per la vittoria dello scudetto.

E non si tratta del Napoli. Parola di Luciano Moggi. L’ex dirigente azzurro e soprattutto bianconero ha parlato dello scorso campionato, del mercato che si sta svolgendo in questi mesi e di quello che ci aspetta nel futuro in una lunga intervista. Una chiacchierata in cui non ha lesinato qualche frecciatina agli azzurri, ridimensionati nei propri meriti nonostante il dominio dello scorso anno.

L’ex dg bianconero, un personaggio controverso ma sicuramente esperto di calcio come pochi altri in Italia, si è lanciato nelle sue analisi sul passato e nelle sue previsioni sul futuro in una lunga e interessante intervista rilasciata a Notizie.com. In particolare, Moggi ha voluto sottolineare come lo scorso anno sia stato un campionato anomalo, sotto tutti i punti di vista, e che quindi non è possibile fare le previsioni partendo da quanto accaduto nel campionato stravinto dal Napoli.

Se gli azzurri sono riusciti a imporsi, infatti, secondo Moggi è semplicemente per un motivo: avevano in panchina un allenatore bravo, abile e anche molto intelligente. Luciano Spalletti lo scorso anno era l’allenatore giusto al momento giusto, in una stagione anomala fermata a metà dalla lunga pausa invernale causata dai Mondiali in Qatar. Quest’anno non dovrebbero però esserci anomalie, ed è per questo che a suo parere gli azzurri partiranno sfavoriti non solo rispetto all’Inter, ma anche rispetto ad altre big italiane.

Moggi smonta il Napoli: la previsione dell’ex dg bianconero provoca i tifosi

Nella sua analisi, Moggi ha sottolineato come lo scorso anno il Napoli abbia vinto semplicemente perché Spalletti, avendo già allenato in Russia, era abituato alla pausa di metà campionato, e quindi aveva preparato la squadra per uno sprint incredibile a inizio stagione, quando le altre ancora camminavano in campo. Una volta trovato un vantaggio sostanzialmente incolmabile, gli azzurri hanno dominato sulle ali dell’entusiasmo e sono stati impossibili da fermare. Ma quest’anno ripetersi sarà molto difficile, a suo parere.

Complice l’addio del tecnico campione d’Italia e la rivoluzione a cui la squadra azzurra sta andando incontro, non per forza per propria volontà, è molto improbabile che possa riuscire ad arrivare nei primi posti della classifica italiana. Se la favorita per lo scudetto ad oggi è, per l’ex dirigente azzurro, l’Inter vice campione d’Europa, a suo parere anche la Juventus di Giuntoli, seppur con un grande cartello lavori in corso, potrebbe essere avvantaggiata rispetto ai partenopei.

Anche perché per Moggi l’assenza dell’impegno nelle coppe potrebbe rivelarsi un’arma straordinaria per i bianconeri, che potranno concentrare tutte le proprie forze solo sul campionato, sorprendendo le rivali e di fatto tornando immediatamente competitivi per lo scudetto.

Non sarà semplice nemmeno per la squadra di Allegri. Ma dovesse scommettere un euro su una tra Napoli e Juventus, Moggi non avrebbe molti dubbi: “Non so se gli azzurri riusciranno a confermarsi. Secondo me alla fine prevarrà la Juve, anche se al momento non è competitiva“.