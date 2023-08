Cessione bloccata: colpo di scena Napoli

By

Il Napoli sta entrando nel vivo della propria sessione di calciomercato. Il prossimo futuro di Piotr Zielinski sarà fondamentale per delineare le strategie del club campano a centrocampo

Fari puntati sulla situazione di Piotr Zielinski, che dopo una lunghissima militanza a Napoli potrebbe anche cambiare aria vista la corposa proposta araba dei giorni scorsi. Il legame anche emotivo tra il polacco e la piazza partenopea resta fortissimo, ma con la giusta offerta economica la cessione non può essere esclusa.

Soldi freschi quelli dell’Al-Ahli, compagine saudita che sta smuovendo il mercato internazionale a suon di enormi investimenti. In questo senso un triennale da 15 milioni a stagione al calciatore rappresenta un chiaro segnale della voglia della società araba di investire il numero 20 del Napoli, al netto del fatto che va comunque trovata un’intesa sul piano del cartellino con De Laurentiis che non fa passi indietro.

Il Napoli dal canto suo si guarda attorno a caccia di un sostituto di qualità all’altezza, ma una eventuale cessione del polacco può anche momentaneamente condizionare le strategie in uscita degli azzurri. A centrocampo infatti dovrebbe salutare Demme, mentre almeno per ora resta Gianluca Gaetano, talento partenopeo che nell’annata dello scudetto è riuscito anche a trovare il suo primo gol in Serie A nel finale della sfida interna contro l’Inter.

Si tratta di un centrocampista polivalente e di qualità, che con Zielinski in uscita potrebbe anche rimanere ancora a disposizione.

Calciomercato Napoli, Zielinski verso l’Arabia: può cambiare il destino di Gaetano

Gaetano, seppur con un minutaggio ridotto, ha già dimostrato il suo grande valore potenziale e non manca chiaramente il mercato intorno a lui, soprattutto dal punto di vista dei prestiti.

Una soluzione questa nella quale spera Mario Giuffredi, agente del ragazzo, che ha parlato nei giorni scorsi a ‘TvPlay’: “Del futuro di Gianluca Gaetano ne parleremo nei prossimi giorni. Deve andare a giocare, ha talento e deve esprimerlo giocando. Spero che la volontà del club sia quella di mandarlo in prestito a giocare. Ora è quasi pronto, cercheremo di capire con il club il suo futuro”.

La cessione di Zielinski condizionerebbe però al momento le strategie sul nome di Gianluca Gaetano, che vedrebbe bloccata la propria cessione in prestito in attesa che il tutto si risolva per il meglio con l’eventuale sostituzione del polacco qualora dovesse partire.