Lucia Javorcekova senza freni: il lato B è tutto in vista

L’ultimo scatto di Lucia Javorcekova ha mandato in estasi tutti i suoi fan: il lato B della modella slovacca fa impazzire gli ammiratori.

I numeri su Instagram testimoniano come Lucia Javorcekova sia davvero tra le influencer più seguite e apprezzate. La splendida slovacca può infatti contare su oltre 3,6 milioni di follower, che la seguono con molta passione e non si perdono neppure una foto della bellissima modella. I fan vanno spesso in estasi per le sue forme strepitose e il suo fisico da urlo.

La Javorcekova sceglie di accontentare molto frequentemente i suoi ammiratori, pubblicando su Instagram degli scatti che infiammano il popolo del noto social. Un fisico modellato anche dai tanti anni di ciclismo, una delle più grandi passioni della 33enne slovacca. Inoltre, le sue curve mozzafiato non hanno minimamente risentito della maternità. La Javorcekova è infatti mamma di una bambina, venuta alla luce dall’amore con il suo compagno, Pavol Jerveck: i due si sono sposati nel 2014 e oggi vivono in Olanda.

Come accennato, Lucia Javorcekova è una delle principali star su Instagram: l’influencer è molto seguita anche da tanti fan italiani, che vanno in visibilio per tutte le foto pubblicate dalla slovacca. Proprio una delle ultime immagini postate dalla Javorcekova su Instagram ha fatto impazzire tutti i suoi seguaci.

Lucia Javorcekova non si contiene: i fan impazziscono

Nello scatto la modella slovacca si mostra all’interno di un appartamento, vicino a una tenda, di spalle. L’influencer indossa un intimo molto provocante che mette in risalto le sue forme strepitose. Il particolare che manda in estasi i suoi tantissimi follower è il suo meraviglioso lato B, completamente scoperto nella foto.

Sotto il post pubblicato da Lucia Javorcekova su Instagram sono comparsi tantissimi commenti da parte dei fan, che hanno voluto complimentarsi con la 33enne slovacca per le sue curve da capogiro. Tra questi anche tanti elogi da parte di follower italiani. La fan Federica scrive “Spettacolo è dir poco“, mentre in un altro commento si legge “Stupenda donna“.

Un altro fan ritiene che la Javorcekova sia “illegale“, mentre il follower Ivan spera di poter incontrare la modella slovacca almeno nei suoi sogni. Un vero e proprio plebiscito per la nuova foto pubblicata dall’influencer, che ha già ottenuto oltre 123.000 like. La modella di Bratislava sembra ora concentrata soprattutto sulla sua famiglia, ma non manca mai di regalare qualche scatto da urlo come questo ai suoi numerosissimi ammiratori.