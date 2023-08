Mario Rui verso la Lazio: Lotito ci prova

Rinnovo sfumato per Mario Rui che sembra ormai destinato a lasciare il Napoli: per la Lazio di Maurizio Sarri è più di un’idea.

Ancora incertezza per quanto riguarda la permanenza al Napoli di alcuni giocatori. In nomi in bilico che maggiormente stanno occupando i pensieri dei tifosi sono quelli del bomber Victor Osimhen e del senatore Piotr Zielinski, entrambi in attesa di rinnovo contrattuale e particolarmente attenzionati in Arabia Saudita. Insieme a loro, nelle ultime ore, si è aggiunto anche il profilo di Mario Rui.

Terzino sinistro portoghese nato nel 1991 che veste azzurro dall’ormai lontano 2017. Ora, sei anni dopo il suo arrivo, l’esterno partenopeo può fare le valigie e tornare a Roma. Questa volta sulla sponda biancoceleste del Tevere dove ad aspettarlo a braccia aperte sembra esserci già il suo allenatore più importante.

Il riferimento è naturalmente tutto per Maurizio Sarri, tecnico che lo ha conosciuto ai tempi dell’Empoli e che ha deciso di portarlo con sé anche al Napoli. Adesso i due potrebbero ricongiungersi, alla Lazio serve un terzino di piede mancino e il trentaduenne, definitivamente in uscita dal Napoli, sembra essere diventato l’obiettivo numero uno.

Mario Rui strizza l’occhio alla Lazio, il Napoli cerca un sostituto

Claudio Lotito dopo l’incontro con il tecnico di qualche giorno fa sembra avere le idee più chiare: successivamente agli arrivi di Daichi Kamada, sostituto di Sergej Milinkovic-Savic, e di Gustav Isaksen, il patron biancoceleste sembra intenzionato a voler accontentare il proprio allenatore anche per quanto riguarda il rinforzo in difesa.

Quest’anno la Lazio giocherà la Champions League e per Mario Rui potrebbe essere una bella opportunità di tornare a calcare i campi più prestigiosi di tutta Europa. Sarri lo ha chiamato, il giocatore ha chiesto la cessione e ora si aspetta solo l’accordo tra i due presidenti.

Il terzino del Napoli ha un contratto in vigore fino al 2025 e per questo i due club dovranno essere bravi a trovare l’intesa migliore. Mario Rui può librarsi in cambio di pochi milioni di euro, sembra un’interessante operazione a basso costo per i biancocelesti che non appaiono intenzionati a voler spendere troppo il rinforzo in difesa.

L’addio di Mario Rui spingerà necessariamente il Napoli a consegnare nelle mani del tecnico nuovo arrivato Rudi Garcia un terzino mancino in più. Ad oggi l’unico esterno basso di ruolo è Mathias Oliveria che con ottime probabilità partirà titolare. Ai partenopei piaceva Fabiano Parisi ma è andato alla Fiorentina, il tempo stringe e il padron Aurelio De Laurentiis deve trovare una soluzione congeniale per tutti.