Ribaltone Lukaku: firma con una big, Juventus beffata

Romelu Lukaku è pronto a diventare il nuovo bomber di una big. Per la Juventus la beffa è dietro l’angolo.

Romelu Lukaku continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. Il Chelsea non lo considera più funzionale al progetto e per questo motivo è al lavoro per dare via il calciatore.

Si è parlato molto di Juventus nelle ultime settimane, ma una squadra potrebbe beffare in bianconeri proprio nei prossimi giorni di calciomercato. E’ una opzione da seguire e vedremo se alla fine ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca. Sicuramente il futuro del belga sarà deciso in davvero poco tempo.

Calciomercato: Lukaku il nuovo bomber, strappato alla Juventus

Romelu Lukaku ha voglia di iniziare una nuova avventura e nei prossimi giorni sono attese delle novità molto importanti in questo senso. Come detto in precedenza, la Juventus da settimane è in contatto con il Chelsea per arrivare ad una intesa, ma per il momento la strada è in salita. Una situazione che apre le porte all’inserimento di altri club e per questo motivo sono attese delle novità molto importanti nei prossimi giorni.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Tottenham si è inserito con forza su Lukaku dopo la partenza di Kane. I londinesi ormai da tempo seguono il belga e in questo calciomercato potrebbe esserci l’occasione giusta. Ora la Juventus per l’ex Inter è molto più lontana, ma tutto è ancora possibile e un quadro più chiaro lo si avrà solamente nei prossimi giorni.

Sicuramente per Lukaku sembra essere una sfida a due con il Milan che si candida ad essere il terzo incomodo. Le scelte definitive saranno fatte nei prossimi giorni e molto dipenderà anche dalle richieste del Chelsea. Il giocatore sembra non aver chiuso a nessuno e per questo motivo ancora tutto può accadere.

Mercato: il Tottenham su Lukaku per sostituire Kane

Il Tottenham pensa a Romelu Lukaku per sostituire Harry Kane. Il britannico in questo calciomercato sembra essere ad un basso dal Bayern Monaco e i londinesi stanno pensando al belga per dare al tecnico un attaccante di livello.

Si tratta di una situazione che potrebbe beffare la Juventus e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quado più chiaro e capire dove giocherà Lukaku la prossima stagione.