Napoli, trattativa interrotta: torna sul mercato

Il Napoli può infiammare il mercato con questa trattativa interrotta che mette uno dei suoi big in dubbio per il presente e il futuro

Sono diversi i giocatori del Napoli che hanno il futuro in dubbio in questa sessione di mercato. Si parte da Victor Osimhen, che ha un’offerta più che sostanziosa dall’Al-Hilal sul tavolo e che è molto tentato di accettare.

Un ingaggio da 35-40 milioni di euro farebbe gola a chiunque, a maggior ragione a uno dei migliori centravanti al mondo che nel contratto attuale ne percepisce 4,5. Oltre al centravanti nigeriano, però, ci sono da valutare anche le situazioni di Piotr Zielinski e Hirving Lozano.

Entrambi hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Difficilmente Lozano riceverà un’offerta da un club europeo, anche perché il suo desiderio è quello di proseguire la carriera in MLS, ai Los Angeles FC e il trasferimento può concretizzarsi a gennaio.

Per quanto riguarda Zielinski, il suo futuro è sempre più lontano da Napoli, con l’Al-Ahli che ha offerto 12 milioni l’anno al giocatore e oltre 20 milioni a De Laurentiis, che per sostituirlo sta valutando uno tra Koopmeiners e Gabri Veiga.

Nel discorso dei giocatori ‘scontenti’ che potrebbero andar via rientra anche Mario Rui. Si apre dunque un nuovo caso nel Napoli che ha tantissime gatte da pelare pochi mesi dopo aver vinto lo Scudetto.

Napoli, distanza per il rinnovo di Mario Rui

Secondo quanto riferito da Sky Sport, c’è distanza tra Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, e Aurelio De Laurentiis per il rinnovo del terzino portoghese. Il Napoli e l’entourage del giocatore non hanno trovato un accordo, dunque in caso di offerta interessante, Mario Rui valuterà l’addio. Una decisione già comunicata sia al presidente del club partenopeo, sia a Rudi Garcia.

Per adesso, su Mario Rui c’è forte l’interesse della Lazio. Maurizio Sarri conosce molto bene le caratteristiche del terzino portoghese e sa che il suo sinistro ricco di qualità può dare la svolta decisiva alla manovra offensiva biancoceleste. In più, conosce a memoria i meccanismi difensivi dell’allenatore avendolo già avuto all’Empoli e al Napoli.

Non resta che attenderà cosa succederà nelle prossime settimane. Giuffredi ai microfoni di TV Play ha anche rilasciato alcune dichiarazioni: “Se non arrivasse un’offerta, resterebbe come scontento tra gli scontenti. De Laurentiis non gli riconosce il suo reale valore, non ha accompagnato i fatti alle parole”. Insomma, la situazione è da monitorare con attenzione. Nel frattempo, Mario Rui è tornato dall’infortunio e si allena in gruppo.