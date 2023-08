“Ha fatto una promessa”: annuncio improvviso su Osimhen

Tutti pazzi per Victor Osimhen, attaccante nigeriano capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A. Il bomber del Napoli intriga in Arabia a suon di milioni ma c’è chi parla di una promessa

Le ambizioni di successo del Napoli passano inevitabilmente anche dalla presenza in rosa di Victor Osimhen, risultato a dir poco determinante nel corso della passata stagione a suon di gol, gli stessi che gli hanno permesso sia di vincere lo scudetto che la classifica marcatori di Serie A.

Il nigeriano alla corte di Luciano Spalletti è stato una vera forza della natura, mettendo spesso e volentieri la sua griffe sulle partite dei campioni d’Italia. Si aspetta lo stesso anche quest’anno il nuovo allenatore Rudi Garcia che spera di poter avere a disposizione i servizi del numero 9 ex Lille, che sta raggiungendo la propria massima maturità calcistico.

Una crescita tanto importante per Osimhen da aver visto crescere a dismisura il proprio valore di mercato, il tutto insieme al numero di squadre interessate al suo cartellino. Al netto di eventuali top club europei, per i quali De Laurentiis ha sempre alzato un muro invalicabile, il pericolo degli ultimi giorni porta dritto all’Arabia Saudita.

In questa estate dalla terra saudita sono infatti arrivati soldi freschi che hanno permesso ad alcuni club di andare a prelevare diversi top player dal calcio europeo. Da Mahrez a Firmino passando per Milinkovic-Savic, Kante e Benzema, oltre a tanti altri. A provarci per Osimhen è l’Al Hilal, che punta ai massimi traguardi in patria, e vorrebbe farlo anche attraverso l’innesto importante del nigeriano.

Calciomercato Napoli, Osimhen perno fisso degli azzurri: Orsi lo vede ancora alla corte di Garcia

Una pioggia di milioni accompagna quindi le intenzioni della società saudita, mentre Osimhen lavora sul campo col Napoli e De Laurentiis prova ancora a blindarlo anche con un rinnovo contrattuale.

L’offerta per il cartellino rischia ancora di aumentare, con il fascino dei soldi dell’Arabia che ha già fatto presa su tanti altri campioni. Al di là del potere economico ci sono però da considerare le forti ambizioni di Osimhen, che alla sua età avrebbe ancora molto da dare al calcio europeo.

A tal proposito l’ex portiere Nando Orsi, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ è apparso sicuro della permanenza del calciatore: “Sono convinto che Osimhen alla fine rimanga a Napoli, perché ha fatto una promessa anche alla tifoseria”.

Sulla stessa linea ha quindi completato: “Al di là del momento del calcio e delle offerte che arrivano dagli sceicchi, io credo che lui voglia rimanere almeno per un altro anno in maglia azzurra per dare anche un senso allo scudetto vinto”.