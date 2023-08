La destinazione è scelta: Napoli tradito, siamo ai saluti

Destinazione scelta, oramai il calciatore sta pensando solamente ad una cosa: andare via dal Napoli

Dopo aver vinto lo scudetto la scorsa stagione, a quanto pare, gli stimoli sarebbero scaduti. La voglia di affrontare una nuova avventura è sempre più forte per l’atleta che vorrebbe cambiare aria.

Un dispiacere, non da poco, per i sostenitori azzurri che rischiano di perdere seriamente uno dei migliori calciatori della passata stagione e che ha dato un enorme contributo per la vittoria dello scudetto. Su di lui piomba una squadra che è pronta a tutto pur di averlo a disposizione. Magari prima dell’inizio del campionato.

Poco meno di due settimane ed anche il Napoli riprenderà a fare sul serio. Sta per ripartire il campionato di Serie A. Una nuova stagione sportiva sta per cominciare per la squadra campione di Italia che esordirà a Frosinone, sabato 19 agosto, contro i ciociari di Eusebio Di Francesco.

Una trasferta a cui, però, potrebbe non prendere parte un giocatore fondamentale nel team partenopeo. Si tratta di Mario Rui che, in questi giorni, sta scatenando un vero e proprio terremoto all’interno sia della società che in quello della tifoseria.

Napoli, Mario Rui ha deciso: vuole andare via

Il terzino portoghese, secondo quanto riportato più di una fonte locale, avrebbe chiesto a De Laurentiis e la dirigenza la volontà di lasciarlo partire. Nel caso in cui, ovviamente, dovesse arrivare una importante offerta. Una offerta che prenderà in seria considerazione. Tra le squadre fortemente interessate a lui c’è la Lazio. Non un team qualunque visto che la allena uno dei suoi grandissimi estimatori. Ovviamente ci riferiamo al tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri.

Il manager lo ha avuto a disposizione nell’avventura sia ad Empoli che, appunto, al Napoli dove è stato una pedina fondamentale. Molto spesso criticato, ha allontanato le polemiche a suon di buone prestazioni. Fino a diventare come uno dei migliori nel suo ruolo la passata stagione ed anche quella precedente. Senza dimenticare il numero importante di assist che ha fornito ai suoi compagni di squadra. La Lazio, quindi, potrebbe essere più di una idea per il difensore che vorrebbe provare una nuova esperienza.

Il presidente non si opporrebbe affatto ad una sua cessione, anche se il tempo per trovare un altro calciatore in quel ruolo è davvero poco. Per il semplice fatto che mancano solamente poche settimane alla chiusura del calciomercato estivo. Altrimenti si potrebbe optare per una cessione anche nella sessione invernale. Con i biancocelesti che rimangono alla finestra.