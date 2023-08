Napoli, terzo colpo per Garcia: bruciato il club di Premier

Il Napoli non si ferma in sede di mercato ed anzi continua a cercare i rinforzi giusti da regalare a Rudi Garcia. Bruciato il club di Premier League, che da tempo era sulle tracce di questo talento puro del calcio europeo. Altro innesto di livello per il tecnico francese.

In sede di mercato gli azzurri sanno di avere un margine di errore ridotto a causa della tanta pressione che ci sarà su questa squadra. Dopo i successi della passata stagione, infatti, sarà difficile ripetersi, ancor di più dopo gli addii di Luciano Spalletti prima e di Kim Min-Jae. In tal senso, però, i partenopei hanno già realizzato due affari di primo ordine in prospettiva come Natan e Cajuste, ma non si ferma di certo qui. In tal senso servono innesti anche in avanti e per questo motivo i partenopei accelerano per questo calciatore che tanto piace anche ad un importante club di Premier League.

Altro colpo di mercato degli azzurri

In casa azzurra, come è noto, ci sono diversi punti interrogativi in attesa di risposta. La prima riguarda il futuro di Victor Osimhen, che però è stato blindato da Aurelio De Laurentiis. Non si può però di certo sottovalutare la posizione di Piotr Zielinski, che a breve potrebbe salutare.

E’ al passio d’addio anche Hirving Lozano visto che non rinnoverà. Ed in tal senso gli azzurri, stando a quanto raccontato da Sacha Tovalieri di RMC Sport, hanno puntato gli occhi su Johan Bakayoko del PSV. Si tratta di un nome che già nelle scorse settimane è stato accostato ai partenopei, ma sembrava una pista raffreddata. In realtà con il club olandese i contatti sono vivi ed in tal senso c’è da fare i conti con la concorrenza che arriva dalla Premier League.

Bakayoko al Napoli, attenzione al PSV

Il West Ham rappresenta una brutta compagine da fronteggiare in sede di mercato, ma è difficile che possano investire tanto su di lui. Sul suo lato, la corsia di destra, c’è Bowen, che rappresenta la vera stella degli Hammers. Gli azzurri, in più, giocheranno la prossima Champions League e questo rappresenta un fattore non di poco conto nelle valutazioni di mercato che i calciatori fanno.