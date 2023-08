Il Napoli cambia subito: svolta improvvisa

Il Napoli è sempre più impegnato sul calciomercato ma non solo: la società cambia forma anche in panchina

Il Napoli ha ufficializzato il secondo colpo della sua anomala campagna di mercato estiva. Dopo il difensore brasiliano Natan, arrivato nemmeno una settimana fa dal Red Bull Bragantino, la famiglia azzurra accoglie anche il centrocampista svedese Jens Cajuste, ex Reims.

Un colpo ben ponderato questo e che il Napoli pianificava già da un bel po’ di tempo. Lo scouting azzurro guidato da Maurizio Micheli ha raggiunto un’intesa con i francesi in brevissimo tempo dando a Rudi Garcia il calciatore che egli aveva chiesto come vice di Frank Anguissa. Si tratta di un ottimo colpo vista l’età e le qualità mostrate nell’ultima stagione in Ligue 1.

Nel frattempo, arrivano importanti novità anche sul fronte dei preparatori atletici. L’allenatore francese ha richiamato un suo ex collaboratore che lo aveva seguito nella sua avventura araba all’Al Nassr. Ecco di chi si tratta.

Napoli, Garcia chiama il preparatore atletico Manuel De Maria

Il ruolo del preparatore atletico è sempre fondamentale specialmente in squadre come il Napoli che devono contare sempre su calciatori pronti e preparati fisicamente.

Nell’ultimo mese tuttavia sono arrivate diverse brutte notizie, diversi infortuni hanno tempestato il report giornaliero azzurro: i più gravi in questo momento sono quelli di Mario Rui, Frank Anguissa e Victor Osimhen.

Forse per questo motivo Rudi Garcia ha deciso di richiamare a sé un suo ex collaboratore con il quale ha un grande rapporto. Come riporta TvPlay, il tecnico azzurro ha deciso di rinforzare il proprio staff di preparatori atletici con il profilo di Manuel De Maria, che ha lavorato con lui nella sua esperienza in Arabia Saudita. De Maria lavorerà assieme agli altri due preparatori: Paolo Rongoni e Francesco Cacciapuoti.

De Maria nonostante l’età, 36 anni, ha già avuto diverse esperienze in Italia e all’estero. Ha collaborato con Lecce, Trapani, Venezia, Perugia e Crotone. In Calabria la sua esperienza italiana più recente, dopodiché ha raggiunto mister Garcia nei suoi mesi a Riyad.

Oltre al nome di De Maria, il Napoli ha deciso di introdurre un altro profilo nello staff dei preparatori atletici della Primavera: al fianco del nuovo allenatore Andrea Tedesco ci sarà Giuseppe Trepiccione, ex componente dello staff azzurro dopo l’abbandono di Francesco Sinatti (ex membro dello staff di Luciano Spalletti la passata stagione).