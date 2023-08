Clamoroso Zieliński-Gabri Veiga: in 6 ore cambia di nuovo tutto

Sembrava ormai fatta per la cessione di Piotr Zieliński all’Al Ahli e l’arrivo al Napoli di Gabri Veiga dal Celta Vigo: in poche ore è cambiato tutto

Il calciomercato è sempre in costante divenire, e i cambiamenti sono all’ordine del giorno. Un piccolo dettaglio, una decisione improvvisa o una richiesta economica diversa possono facilmente far saltare un affare che sembrava ormai concluso, ad un passo dall’ufficialità.

È questo che sembra essere avvenuto, ancora una volta, con Piotr Zieliński. Il centrocampista polacco, in scadenza di contratto nel 2024, sembrava vicinissimo a lasciare il Napoli visto il mancato rinnovo del contratto a cifre più basse di quello attuale, dato anche il nuovo tetto salariale imposto dalla società partenopea. Invece, pare, le cose stanno per cambiare nuovamente.

Zieliński – Napoli, si riapre la trattativa? E Gabri Veiga aspetta…

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TvPlay.it, infatti, sembra che la cessione del polacco non sia poi così scontata. Anche se pareva ormai cosa fatta per il suo passaggio in Saudi League, con l’Al Ahli pronto ad offrire 30 milioni di euro per il suo cartellino e 15 milioni di ingaggio annuale al giocatore.

Cifre decisamente alte, sia per il trasferimento che per lo stipendio, circa quattro volte più alto rispetto a quello che avrebbe potuto offrire il Napoli. Nelle ultime ore, però, pare ci siano stati nuovi contatti tra la dirigenza e l’entourage del numero 20, che avrebbero ricominciato a parlare di rinnovo del contratto e di proseguire la propria avventura alle falde del Vesuvio.

La trattativa sarebbe ripartita per una serie di motivi: innanzitutto la volontà del nuovo allenatore Rudi Garcia, che durante il ritiro a Dimaro prima e Castel di Sangro poi ha potuto apprezzare le qualità e il talento del polacco, ponendolo tra i giocatori da confermare. Inoltre, ci sarebbe la volontà del giocatore, che non sembra convinto della destinazione, nonostante la ricchissima offerta, per motivi familiari e ha più volte espresso la volontà di restare, anche per il legame che ha sviluppato con la squadra e la città.

La mancata partenza di Zieliński non dovrebbe impedire però alla società guidata da Aurelio De Laurentiis di sferrare l’assalto finale a Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo con il quale ci sarebbe già un accordo da tempo, e per il quale sarebbero vicini alla chiusura a circa 35 milioni di euro più bonus. Anche l’allenatore dei Celestes ed ex tecnico partenopeo Rafa Benítez ha confermato l’interesse e i contatti tra le parti, praticamente dichiarando che sarebbe difficilissimo trattenere lo spagnolo, che a questo punto vuole solo l’altro azzurro, quello del Napoli.