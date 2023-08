Terremoto nel calcio, denunciato il top club d’Europa: il motivo

Ancora caos totale nel mondo del calcio: il top club d’Europa è stato preso di mira per l’ennesima volta per un motivo ben specifico

Un’altra notizia che ha fatto già il giro dei social. Un top club europeo è stato denunciato con una motivazione ben precisa. Tutto è stato pubblicato con un comunicato ufficiale apparso pochi minuti fa: ecco quello che è successo.

Ancora problemi nel mondo del calcio internazionale con numerosi colpi di scena. Dal caso plusvalenze alla manovra stipendi: in questi mesi tanti problemi hanno colpito il calcio italiano ed internazionale tenendo sempre d’occhio il Fair Play Finanziario, argomento di vitale importanza per la sopravvivenza dei migliori club d’Europa.

La Liga spagnola ha voluto così denunciare il top club d’Europa spiegando tutte le proprie motivazioni. Ha preso di mira uno dei migliori club del mondo perché va a competere nel mercato non in maniera leale.

Terremoto nel calcio, la rottura definitiva: ecco cos’è successo

Problemi a non finire in casa PSG dopo i vari casi Mbappé e Neymar. Ora arriverà il debutto ufficiale dei parigini con il nuovo progetto tecnico targato Luis Enrique, ma ora il club francese è stato preso di mira con una denuncia arrivata pochi minuti fa contro la società di Nasser Al-Khelaïfi. Ma cos’è successo nelle ultime ore? Conosciamo nel dettaglio tutto quello che è avvenuto con la situazione davvero terribile.

Come svelato dal quotidiano spagnolo Sport, la Liga è contraria categoricamente ai fondi ricevuti dal PSG direttamente dal Qatar perché vanno contro l’idea dell’Unione europea. Così è stato pubblicato un comunicato ufficiale con la Liga spagnola che ha svelato ufficialmente di denunciare il Paris Saint-Germain per “distorsione del mercato”. Un intreccio decisivo con il mondo Qatar che è sempre il proprietario del club francese. La denuncia è stata fatta direttamente dalla Commissione europea: tutto è nato dal nuovo regolamento per quanto riguarda i sussidi esteri con la norma che è entrata in vigore a luglio.

In questo modo, si legge, il PSG può approfittarne a suo vantaggio di questa posizione per competere nei mercati adiacenti a quelli dello sport, come per esempio nel marketing audiovisivo delle competizioni o per gli sponsor. Una presa di posizione netta per quanto riguarda la Liga spagnola che ha voluto fare la voce grossa contro un club blasonato a livello mondiale.