Elisabetta Gregoraci rovente: la Sardegna ai suoi piedi

Estate di grandi progetti per la Gregoraci che in attesa di una nuova stagione si gode la Sardegna mostrandosi in tutto il suo splendore.

Vacanze estive arrivate anche per la showgirl Elisabetta Gregoraci che proprio qualche giorno fa ha presentato l’ultima edizione stagionale di Battiti Live, programma dedicato alla musica di oggi in onda su Mediaset che in buona parte è andato a sostituire gli iconici programmi canori del passato facendo da colonna sonora a tutta Italia in questo particolare periodo dell’anno.

Un autentica seconda giovinezza per la presentatrice televisiva che all’alba dei 43 anni sembra più che mai protagonista all’interno del piccolo schermo e soprattutto sui social dove, anche in questo periodo di relax, ha deciso di condividere alcuni scatti della sua quotidianità con i propri followers.

Vacanze in Sardegna per la modella diventata famosa anche per essere stata la compagna di vita di Flavio Briatore, i due sono stati insieme per diversi anni e hanno anche avuto il piacere di diventare genitori del piccolo Nathan Falco. Fino ad oggi primo ed unico figlio per quanto riguarda i due che, successivamente alla separazione, hanno iniziato nuove storie sentimentali.

Elisabetta Gregoraci incantevole in vacanza: il lato A è da urlo

In Sardegna Elisabetta Gregoraci non c’è di certo andata da sola, insieme a lei c’è anche il suo compagno il trent’enne imprenditore Giulio Fratini. Incontrato per caso durante un viaggio in aereo e diventato la sua nuova fiamma. I due stanno insieme da circa un anno e fanno ormai coppia fissa. Nello scatto bollente condiviso dalla showgirl non c’è però il suo fidanzato ma un lato A in grado di lasciare i fan senza fiato.

Occhi chiusi per godere al meglio della fantastica e cristallina acqua della Sardegna per la Gregoraci che si è mostrata come una Dea mentre usciva dall’acqua. Scatto super sensuale per la modella e influencer che nel giro di pochissime ore ha ottenuto un numero spropositato di likes. La Sardegna è felice di aver potuto ospitare la modella che sta ricaricando le energie in vista di una nuova stagione televisiva tutta da vivere.

Importanti novità in vista per la conduttrice che sembra voler ingrandire la propria famiglia. Secondo diverse fonti, l’intenzione da qui ai prossimi mesi della Gregoraci è quella di diventare mamma per la seconda volta e di farlo insieme al suo attuale amore. La speranza della presentatrice, rivelano le stesse fonti, sarebbe quella di diventare mamma di una bambina questa volta.