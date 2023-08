Osimhen, De Laurentiis si espone: cosa sta succedendo

De Laurentiis si espone sul caso Osimhen, tentato dalle offerte arabe: cosa sta succedendo in casa Napoli.

Il chiacchiericcio prosegue incessante attorno al Napoli, in quel di Castel di Sangro, ovunque ci siano almeno due cuori che battano per i colori azzurri, o che perlomeno si interessino di calcio.

Si parla di tante cose. Su tutte, del futuro di Victor Osimhen. Un giorno il centravanti nigeriano è a un passo dal rinnovo. Il giorno dopo, è già con le valigie in mano, con un volo di sola andata per Riyad. Qual è la verità? Al momento, solo una: Osimhen è un giocatore del Napoli. E De Laurentiis, da parte sua, ha già deciso quale sarà il suo futuro.

Il presidente è finalmente uscito allo scoperto. Almeno stando a quanto riportato in queste ore dalla carta stampata, e in particolare dal Corriere dello Sport. Si può leggere anche in questo senso la sua manovra, per nulla equivocabile, per convincere Zielinski ad accettare l’offertona araba. Il monte ingaggi non si tocca, la società vuole fare di tutto per non gonfiarlo oltre determinati parametri. Ma Victor si tocca ancor meno.

Pur di liberare fondi che potrebbero essere utilizzati per l’oneroso, dispendioso e necessario rinnovo di Osimhen, DeLa ha scelto di dare il benservito a un calciatore da sette anni a Napoli, quasi una bandiera, un ragazzo desideroso di continuare la sua avventura in azzurro ma ormai arrivato a una soglia d’età che non è più quella giusta per il presidente.

Così, mentre le chance di permanenza di Zielu sono ormai ridotte al lumicino, tornano a salire quelle per Osimhen. Perché anche senza firma sul rinnovo, o almeno senza firma nell’immediato, la sensazione è che il patron non voglia cederlo, se non a determinate condizioni.

Osimhen via da Napoli? La strategia di De Laurentiis

Stando a quanto riferito dai quotidiani in questi giorni il Napoli, per non farsi trovare impreparato davanti a una scelta perentoria del bomber nigeriano, avrebbe iniziato a guardarsi attorno, avrebbe stretto i rapporti per David, si sarebbe cautelato con una chiacchierata per il giovane Wahi del Montpellier, attaccante da 19 gol in 33 presenze nell’ultima Ligue 1. Ma solo per coprirsi le spalle. La volontà è infatti quella di andare avanti con Osimhen ancora per una stagione. Se non di più.

Il diktat è quasi arrivato: abbiamo superato il 10 agosto, adesso Osimhen da Napoli non si muove. Probabilmente, a convincere De Laurentiis a questo punto non basterebbe nemmeno il famoso ‘duecentino’ già citato dallo stesso presidente in un paio di occasioni. Perché la situazione societaria è stabile, le casse sono piene e DeLa è convinto che anche la prossima estate il bomber africano varrà le stesse somme. Se non di più.

Resta da capire quale sia la volontà di Osimhen. Sembra, infatti, che il giocatore abbia ancora voglia di Napoli e desideri ardentemente rimanere in un calcio competitivo, anche ‘accontentandosi’ di un contratto da 10 milioni a stagione (milioncino in più o in meno).

Le offerte da 35 milioni all’anno, che potrebbero anche arrivare a 50, pervenute da parte dell’Al-Hilal, più che tentare lo stesso attaccante, fanno gola a decine di familiari, amici, intermediari che orbitano attorno al pianeta Osimhen. Il centravanti si troverebbe a questo punto tra due fuochi: far contento se stesso (e un popolo intero, quello azzurro) o pensare soprattutto agli interessi altrui, di fatto mettendo a rischio la sua intera carriera.

La sensazione forte è che però l’ago della bilancia penda tutta verso l’azzurro. E non certo il blu intenso di cui parlava un suo amico-giornalista in un post ‘fantasma ‘di qualche giorno fa. Per quel tipo di avventure Victor, che a dicembre compirà 25 anni, può ancora aspettare almeno un paio di stagioni, se non di più, in attesa di scoprire se quella araba sarà una bolla o la nascita di un nuovo polo del mondo del calcio con cui dovremo fare i conti a lungo.