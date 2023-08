Wanda Nara, il retroscena sulle cure: la decisione finale

Preoccupazioni per lo stato di salute di Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, che è chiamata a dover prendere un’importante decisione.

Si è parlato tanto di un possibile ritorno in Italia da parte di Mauro Icardi insieme alla sua famiglia, cercato da Roma, Juventus e persino dall’Inter, ma alla fine l’attaccante argentino ha scelto di continuare da dove aveva lasciato. Altra avventura con il Galatasaray per l’ex Paris Saint Germain che ha però di fronte a sé un’altra importante sfida: quella relativa allo stato di salute di Wanda Nara.

Moglie del calciatore che in seguito ad un tira e molla sentimentale, ha i visto i due proseguire per la loro strada. Di recente, tuttavia, la modella argentina è tornata al centro delle cronache non per il gossip per una nuova spiacevole vicenda. Wanda ha la leucemia e nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a alle cure. Si tratta di un momento della sua vita particolare impegnativo.

Tutto è successo qualche giorno fa, quando durante alcune riprese televisive l’influencer ha accusato dei malori che l’hanno costretta al ricovero in ospedale. Lì le analisi, poi tanta confusione e paura per la moglie di Icardi che ha visto la notizia iniziare circolare già dopo pochi giorni. Ora Wanda ha di fronte a sé un’importante scelta che potrebbe cambiare l’esito della malattia.

La malattia di Wanda Nara, il delicato periodo dell’influencer

Proprio in occasione del ritorno in Turchia di suo marito, la showgirl ha partecipato ad alcuni programmi televisivi locali dove ha trovato il coraggio di accennare qualcosa sulla malattia. Nei prossimi giorni Wanda tornerà a casa, in Argentina, è inizierà il percorso riabilitativo. Scelta combaciata anche con alcuni impegni lavorativi che vedranno l’influencer protagonista. Wanda Nara è un’imprenditrice digitale e ha un marchio che sembra intenzionata a portare avanti nonostante tutto.

Per questo la scelta è ricaduta sulla sua terra natia, lì potrà sentirsi a casa mentre si sottoporrà alle cure e potrà anche lanciare il suo prossimo profumo. In questa stessa intervista la conduttrice avrebbe voluto raccontare di più della sua condizione ma ha ammesso che ad oggi è ancora tutto piuttosto confuso e che racconterà la sua esperienza solo al momento opportuno. Per adesso tutto il mondo del calcio, e non solo, si stringe intorno a Wanda e alla sua famiglia con la speranza che la sua vita possa quanto prima tornare alla normalità.