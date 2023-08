Tegola terribile sul Real Madrid: arriva il comunicato ufficiale

Bruttissima notizia in casa Real Madrid, tegola terribile a poche ore dall’inizio della Liga: è arrivato il comunicato ufficiale del club

Il Real Madrid deve puntare al massimo ogni anno. Parliamo del club più prestigioso al mondo, che vanta ben quattordici Champions League in bacheca. E nella prossima stagione gli uomini guidati da Carlo Ancelotti proveranno a mettere nuovamente le mani sulla coppa dalle grandi orecchie.

Quella che sta per iniziare sarà l’ultima annata sportiva dell’allenatore ex Milan alla guida della truppa madrilena. A partire dall’estate 2024, infatti, il tecnico di Reggiolo diventerà il commissario tecnico del Brasile, con l’intenzione di risollevare le sorti di una nazionale che sta deludendo ormai da troppo tempo.

Prima, però, testa al Real: gli spagnoli hanno voglia di riscatto, dopo la roboante sconfitta subita per mano del Manchester City targato Pep Guardiola. I ‘Blancos’, come ogni estate, si sono resi protagonisti di una campagna acquisti davvero eccitante. In tal senso, spicca il nome di Jude Bellingham, arrivato alla corte di Ancelotti dal Borussia Dortmund per oltre 100 milioni di euro. Uno degli affari più costosi di sempre.

La compagine madrilena, dunque, sta già tracciando la strada per il futuro, considerando che si è assicurata le prestazioni di talenti fenomenali e molto giovani. Parallelamente rimane ancora buona parte della vecchia guardia. Calciatori più esperti che possono aiutare i giovani a crescere in fretta ed inserirsi subito nel contesto denominato Real Madrid.

Ma a poche ore dal debutto nella Liga 2023/24, che avverrà sabato 12 agosto contro l’Athletic Bilbao, le ‘Merengues’ devono fare i conti con una grossa problematica proveniente dall’infermeria. Entrando più nello specifico, nel corso di una sessione d’allenamento Thibaut Courtois è rimasto vittima di un pesantissimo infortunio.

Real Madrid, tegola Courtois: ufficiale la rottura del crociato

La società targata Florentino Perez ha reso noto ufficialmente, attraverso un comunicato, che il portiere belga dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico, a causa della rottura del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. Si parla di un’assenza dai campi da gioco che potrebbe protrarsi fino a nove mesi.

Come riferisce ‘Cadena Ser’, lo spiacevole evento si è verificato nel corso della partitella organizzata da Ancelotti a fine seduta. Courtois è andato a prendere un pallone relativamente semplice, ha sostenuto il ginocchio, si è girato ed è caduto a terra. Dopodiché, l’estremo difensore ha abbandonato la sessione di allenamento in lacrime.

Ora il Real ha soltanto un portiere a disposizione in prima squadra, ossia Lunin. La dirigenza spagnola, di conseguenza, è pronta a rituffarsi sul mercato al fine di portare a Madrid un valido rimpiazzo di Courtois. Caccia all’occasione, staremo a vedere.