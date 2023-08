Vacanze bollenti: Elodie e Iannone da bollino rosso

By

La cantautrice romana è più bella che mai: l’ultima foto sui social in vacanza con Iannone è davvero rovente

Che si tratti del mondo della musica, della televisione o più genericamente nel panorama dello spettacolo in Italia, il nome di Elodie sembra ormai inciso a fuoco dei cuori di milioni di persone.

La cantautrice negli anni ha saputo ritagliarsi un ruolo di primaria importanza, esibendosi con enorme frequenza sui palcoscenici più illustri d’Italia. I suoi concerti sono sempre estremamente richiesti, le date quasi sempre sold out: ed è il motivo è presto detto. Perchè la popolarità di Elodie è direttamente proporziale al suo talento, uno dei più cristallini e apprezzati degli ultimi anni. Sui social, poi, la splendida cantautrice romana continua a scaldare i cuori di tante persone: basti pensare che solo su Instagram ha ottenuti ben 3,1 milioni di seguaci.

Elodie Di Patrizi, in arte semplicmeente Elodie, è nata il 3 maggio 1990 a Roma. Il web è ormai pieno delle sue foto, i suoi scatti che mostrano una delle bellezze più incontrastate nel mondo dello spettacolo italiano. Lo scorso febbraio Elodie è stata una delle scelte di punta del Festival di Sanremo, con il direttore artistico della Kermesse ligure Amadeus che le ha dato grande spazio.

Ha ottenuto il suo successo grazie ad ‘Amici di Maria De Filippi‘, talent show che anno dopo anno – ancora oggi – dà una grande occasioni ai talenti emergenti in campo musicale e della danza. Nell’edizione del 2016 si classifica seconda, dietro all’amico Sergio Sylvestre, finendo comunque al centro di un mare di critiche positive e complimenti che sono stati uno slancio non indifferente per la carriera di Elodie. Ben lontana dalla timida ragazzina dai corti capelli rosa che ammaliò tutti su Canale 5, adesso può facilmente venir considerata un’artista completa, a tutto tondo, una vera e propria performer.

Elodie da urlo: scatto esagerato con Iannone

I suoi successi sono stati praticamente sempre ballati da tutti. Dall’ultimo ‘Due‘ a ‘Pensare Male‘ interpretata insieme ai The Kolors, fino a successi come ‘Margarita‘ cantato insieme all’ex fidanzato e rapper Marracash. In questi mesi vive un’intensa storia d’amore con il pilota di Moto Gp Andrea Iannone, con cui è fidanzata da oltre un anno.

L’estate è ormai giunta da un pò e le temperature già elevate vengono quasi a cadenza quotidiana rese a dir poco bollenti dagli scatti pubblicati dalla cantante sui social. Più recentemente ha postato una foto a dir poco bollente insieme al fidanzato.

I due, entrambi a torso nudo, ammiccano all’obiettivo in un’istantanea che ha subito fatto il giro del web. E i likes non sono mancati da i fan della coppia anche, ancora una volta, è riuscita nell’intento di aumentare anche la fama social.