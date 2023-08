Sorpresa Napoli, doppio colpo clamoroso: sta accadendo oggi

Il club partenopeo lavora su due fronti per garantire al tecnico Rudi Garcia una rosa che non faccia rimpiangere quella dello scorso anno

A pensarci bene, ha fatto così anche lo scorso anno. Prima ha venduto i pezzi grossi, nonché in taluni casi simboli del club, e poi ha comprato.

Quest’anno, Kim a parte, non saranno partiti pezzi da novanta, ma resta la piacevole abitudine, per i tifosi, di abbracciare i nuovi acquisti quando magari le concorrenti hanno finito il budget a disposizione. Cristiano Giuntoli non c’è più, ora al suo posto c’è Mauro Meluso, ma evidentemente il modus operandi è rimasto lo stesso. Questo significa, secondo qualcuno, che dietro c’è la sapiente regia – tanto per restare al cinema, tanto caro al patron – di Aurelio De Laurentiis. Ma andiamo con ordine.

Nei giorni in cui si rincorrono le voci su un possibile addio anticipato di Victor Osimhen, corteggiato dall’Arabia, di Mario Rui – le parole dell’agente Giuffredi sul mancato accordo per il rinnovo ancora riecheggiano – e soprattutto sulla presunta imminente cessione di Piotr Zielinski all’Al Ahli, il Napoli ha messo a segno il colpo Cajuste dal Reims. Ma non finisce affatto qui.

Secondo indiscrezioni riportate puntualmente da Calciomercato.it, sarebbe molto vicino anche l’arrivo di Gabriel Veiga, centrocampista 21enne spagnolo di belle speranze di proprietà del Celta Vigo. L’operazione, che sembrava ai più propedeutica nonché conseguente alla partenza del polacco verso la Saudi Pro League, potrebbe essere invece chiusa a prescindere dall’addio di Zielinski. Addio che, per inciso, si fa clamorosamente più lontano.

De Laurentiis compra e non molla il veterano: la situazione

Facciamo però un altro piccolo passo indietro. Le sirene, per Zielinski, dal club saudita dell’Al Ahli, avevano cominiciato a risuonare forti in maniera proporzionale allo stallo nel rinnovo del contratto dell’ex Udinese.

Il calciatore pareva a quel punto convinto di accettare l’ultima offerta – qualcosa come 15 miliomi netti di ingaggio annuo – dalla Saudi Pro League quando improvvisamente qualcosa sarebbe cambiato. Stando a quanto riportato dal succitato sito, sembra che De Laurentiis voglia arrivare a Veiga a prescindere dalla partenza del suo veterano. Che così avrebbe capito di non esser stato preventivamente ‘tagliato fuori‘ dal suo club.

Questa notizia, unita a dubbi che starebbero aleggiando nella testa del centrocampista sull’opportunità di trasferire tutta la famiglia in Arabia Saudita, avrebbero portato ad una riapertura del dialogo per una permanenza di Zielinski a Napoli.

De Laurentiis sarebbe riuscito ancora una volta a sorprendere tutti. Prendere un talento cristallino come Gabriel Veiga senza rinunciare ad un validissimo alfiere della squadra dello Scudetto sarebbe certamente un colpo da maestro.