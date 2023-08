PSG: decisione clamorosa sui due big

Il Paris Saint Germain rivoluziona tutto: presa una decisione importante su due big della rosa

Il caos Mbappè seppur importante non può distrarre più di tanto la guida tecnica Luis Enrique, mancano ormai pochissimi giorni all’inizio della nuova Ligue 1 e i campioni in carica vogliono dimostrare di essere una squadra unita e pronta.

Il mercato dei parigini è stato burrascoso e segnato da una serie di calciatori, incluso Mbappè, messi fuori rosa per motivi inerenti perlopiù al calciomercato ma non mancano molti interpreti esclusi dal nuovo allenatore spagnolo per altre motivazioni.

Il Paris Saint Germain giocherà la sua prima gara stagionale contro il Lorient e per l’occasione Luis Enrique e Luis Campos hanno fatto un annuncio importante e che interessa a molti big della rosa, in special modo Marco Verratti e Neymar.

Paris Saint Germain: Verratti e Neymar sul mercato

La stagione 2023/2024 sarà una stagione anomala per il PSG, una squadra che ha abituato tifosi e osservatori di calcio in generale ad acquistare solo nomi illustri e di cui si parla un gran bene. Quest’anno non sarà così, per volere sia della società che del nuovo allenatore Luis Enrique il cui lavoro si baserà sulla valorizzazione dei talenti in rosa, in ultimo il portoghese Gonçalo Ramos, colui che prenderà le redini di Kylian Mbappè.

A distanza ormai di un paio di giorni dalla prima contro il Lorient, sono state prese diverse decisioni importanti su calciatori che hanno fatto la storia recente del club, tra cui Marco Verratti e Neymar: i due ormai non rientrano più nei piani della società che ha annunciato la sua volontà di metterli in vendita.

Oltre ai due calciatori sopracitati, anche altri interpreti sono certi di lasciare Parigi: Juan Bernat, Renato Sanches e Hugo Ekitike sono stati esclusi dalla nuova guida tecnica. Come riporta RMC, i cinque calciatori hanno ricevuto una comunicazione non molte ore fa direttamente dall’allenatore e dal direttore sportivo: non faranno parte della rosa della prossima stagione e devono trovarsi quanto prima una nuova squadra.

Per quanto riguarda Marco Verratti e Neymar ormai si accavallano le voci che li vorrebbero entrambi in Arabia Saudita. Entrambi sono finiti nel mirino dell’Al Hilal che sarebbe disposto a far follie per potenziare la squadra con due nomi così talentuosi. Se il centrocampista abruzzese ha già detto sì al club di Riyad, il brasiliano potrebbe seguirlo a ruota in quanto ha da poco ricevuto una ghiotta offerta rilanciata dall’Equipe: 700 milioni di euro in tre anni!