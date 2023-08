Nuova bufera: i tifosi ora lo stanno massacrando

A distanza di mesi si accende di nuovo la polemica: i tifosi non perdonano la sua prestazione, cosa sta succedendo

Tutte le squadre vogliono ripartire al meglio, ma fioccano già le polemiche per una scelta importante. I tifosi non vogliono concedere clemenza e si sono già ribellati: ecco cosa sta succedendo.

I tifosi non l’hanno ancora perdonato. Sui social a distanza di mesi continuano a circolare commenti e battute contro di lui. La sua prestazione nella gara valida per la finale di Europa League è ancora una ferita aperta per i giallorossi, tuttavia, non è la prima volta che resta coinvolto in una polemica: cosa è successo.

Non solo in Europa League, la sua prestazione è stata già in passato contestata

Il 31 maggio tutti i tifosi della Roma, anche quelli più sfiduciati, hanno sognato almeno per un momento di portare a casa il trofeo dell’Europa League.

Tuttavia, la squadra, complice anche una direzione arbitrale non perfetta, non è riuscita ad imporsi sul Siviglia. Poi con i calci di rigore, le speranze dei romanisti si sono definitivamente distrutte.

Il trofeo sembrava a un passo e la beffa non è andata giù a giallorossi. La reazione di Mourinho non si è fatta attendere. Finita la partita, lo Special One ha prima commentato la gara in conferenza stampa e poi poco prima di partire per ritornare nella capitale ha espresso in maniera animata la sua rabbia per gli errori commessi da Taylor a Rossetti e Webb, a quali ha mostrato dei video delle azioni incriminate. Un comportamento che gli è costato 4 turni di squalifica. Tuttavia, nemmeno i tifosi romanisti sono stati clementi con l’arbitro inglese, alcuni hanno anche aggredito il direttore di gara in aeroporto.

E a distanza di mesi la rabbia per la gara condizionata da una direzione non impeccabile non si placa. Non è la prima volta che Taylor viene contestato così duramente. Lo scorso anno, infatti, i tifosi del Chelsea hanno lanciato una petizione per richiedere il divieto di arbitrare le gare del proprio équipe in futuro.

Tuttavia, l’appello non è stato accolto. Difatti, la prima gara di Premier League 2023-2024 sarà diretta proprio da Taylor. A non volerlo come direttore della sfida però non sono solo i Blues: anche i tifosi del Liverpool, contro il quale la squadra di Pochettino aprirà il campionato, hanno espresso parere contrario. Il tecnico del Liverpool in seguito a screzi con l’arbitro è già stato espulso due volte. Ciononostante la Federazione ha scelto di supportare Taylor. Occorrerà, dunque, attendere per scoprire come andrà la gara.