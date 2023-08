Lucia Javorcekova alza le temperature: un filo copre il lato B

Semplicemente sensazionale. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Un altro grande ed incredibile post da parte di Lucia Javorcekova pubblicato su Instagram

Se il suo obiettivo era quello di mandare completamente fuori di testa i suoi follower, allora possiamo confermare che ci è perfettamente riuscita. Direttamente dal Messico, dove sta svolgendo le proprie vacanze rilassanti e di divertimento, arriva un nuovo capolavoro che porta la firma della bellissima ed intramontabile Lucia Javorcekova.

Una serie di scatti che fanno letteralmente impazzire i suoi follower che non potevano chiedere assolutamente di meglio. Un bikini sensazionale che mette in mostra tutte le sue forme ed un fisico che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Anche nel paese Nordamericano stanno andando completamente fuori di testa per la sua presenza.

Lucia Javorcekova, bikini da urlo: il fisico ancora di più

Non è affatto un mistero che il suo post stia raccogliendo il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo all’impressionante numero di “like” che i suoi follower le stanno lasciando. Cifre che, con il passare delle ore, aumentano sempre di più. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che, in queste occasioni, non possono assolutamente mai mancare.

Direttamente dalle spiagge dell’hotel messicano “Niken Tulum” arriva la sua ultima meraviglia. Uno sguardo intenso e occhi che fissano dritto l’obiettivo della fotocamera, lato ‘B’ in bella vista, bikini minuscolo (di vari colori che catturano l’attenzione di tutti noi) come non mai, forme a dir poco esagerate e si va a comandare in questa estate. Tanto è vero che, tra i commenti, c’è chi ha scritto che la bellissima Lucia è una delle regine di questo agosto.

In molti la ricordano per essere stata la compagna di un ex calciatore che, per anni, ha giocato in Serie A. Stiamo parlando del centrocampista, di origine albanese (ma di nazionalità svizzera) Blerim Dzemaili. La loro storia d’amore è durata qualche anno, fino a quando non hanno deciso di prendere due strade completamente diverse. La Javorcekova è una stimata imprenditrice, sempre in giro per il mondo.

Tanto è vero che, in ogni Paese in cui lei va, lascia sempre il segno. Ovviamente non possono assolutamente mancare gli scatti, sempre più sensazionali, di lei che regala ai suoi follower. Proprio come questi che stanno arrivando dal Messico. Siamo sicuri che ne arriveranno ancora, per la gioia di tutti quanti i suoi fan.