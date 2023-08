Bloccato il sostituto di Osimhen: colpo di scena Napoli

Cambia tutto in casa Napoli: nel caso in cui fosse prevista una possibile partenza di Victor Osimhen allora la dirigenza è pronta ad optare per un’altra scelta

Il futuro del centravanti nigeriano è ancora incerto. Non è affatto un mistero che le sirene, che arrivano direttamente dall’Arabia Saudita, possano tentare (e non poco) il calciatore che vedrebbe aumentare il suo conto in banca di parecchio. Allo stesso tempo, però, c’è anche la voglia di dimostrare che al Napoli (oppure in Europa) ha ancora qualcosa da dare. Tanto da mettersi in gioco.

Da una parte c’è il presidente Aurelio De Laurentiis che blocca una sua possibile partenza, affermando che il calciatore ha un contratto con la società e che deve rispettare. Se dovessero cambiare le cose (ovvero dovesse arrivare una di quelle offerte a dir poco irrinunciabili) allora il Napoli avrebbe pronto anche una nuova opzione: ovvero un piano “B” per un nuovo attaccante.

Napoli, se va via Osimhen si guarda in Francia

Dal Lille per arrivare di nuovo al Lille. Ricordiamo che i partenopei hanno acquistato, tre anni fa, il nigeriano proprio dalla squadra francese dove aveva mostrato già delle ottime doti realizzative. Con il passare degli anni, soprattutto grazie a mister Spalletti, il classe ’98 è migliorato così tanto da diventare uno dei migliori nel suo ruolo. E non è affatto un mistero che le top club d’Europa (senza dimenticare le saudite che sono “top” in ben altro) lo vorrebbero a tutti i costi.

Nel caso in cui, però, dovesse partire il Napoli saprebbe già chi contattare. Sempre il Lille, ma per Jonathan David. Il nazionale canadese è il nome prescelto per l’attacco azzurro. Si era parlato di lui già in passato e sempre se il nigeriano fosse dato come partente. Il bomber ha segnato, nel corso degli ultimi anni, una raffica di gol. Tanto è vero che la sua valutazione si aggira addirittura intorno ai 60 milioni di euro.

Fino a questo momento, però, il Napoli non intende assolutamente pensarci. Visto che il suo obiettivo principale è quello di mantenere, a tutti i costi, in rosa Osimhen. Tutto dipenderà dagli arabi (che potrebbero offrire anche una cifra che si avvicina intorno ai 200 milioni di euro) e soprattutto dal calciatore se dovesse essere tentato dai milioni di euro che circolano nel Paese. Mancano ancora pochi giorni alla chiusura del mercato, ma il suo obiettivo principale è quello di recuperare in fretta dopo l’infortunio rimediato in allenamento.