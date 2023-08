Vuole solo il Napoli: i tifosi del Napoli tirano un sospiro di sollievo

I tifosi del Napoli possono tirare un sospiro di sollievo visto che il calciatore in questione ha fatto sapere di volere solamente l’azzurro

Messa alle spalle anche l’ultima amichevole, disputata contro i ciprioti dell’Apollon Limassol, la squadra campione di Italia ha lasciato il ritiro di Castel di Sangro per fare ritorno proprio nel capoluogo partenopeo. I giorni passano in fretta e la data per l’esordio in campionato si avvicina sempre di più per gli uomini del manager francese, Rudi Garcia.

Così come mancano ancora pochi giorni alla chiusura del calciomercato estivo dove potrebbero arrivare delle importantissime novità per i partenopei. Sia per quanto riguarda le partenze, ma a quanto pare anche per gli arrivi. Soprattutto dopo le ultime dichiarazioni del calciatore che hanno rassicurato i sostenitori azzurri.

Napoli, il calciatore ha deciso: vuole solamente l’azzurro

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’ pare che non ci siano affatto dubbi: Gabri Veiga vuole il Napoli e, di conseguenza, il Napoli vuole Gabri Veiga.

Non è affatto un mistero che la società azzurra sia intenzionata a portare il classe 2001 spagnolo alla corte di Garcia, già a partire da questa estate. Tanto è vero che lo stesso calciatore avrebbe parlato con la sua società per chiedergli di farlo partire e di accettare l’offerta del Napoli.

Il centrocampista si sposerebbe, alla perfezione, negli schemi tecnici e tattici dell’allenatore ex Roma che per lui avrebbe un grande compito da svolgere alla perfezione. Ovviamente, per un suo possibile arrivo, ci sarà una inevitabile cessione. Il nome principale, e candidato alla cessione, porta a quello di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco continua ad avere delle importanti richieste dall’Arabia Saudita, pronto a ricoprire d’oro anche lui. Da valutare se l’affare andrà in porto oppure meno.

Ritornando allo spagnolo, però, ci sono buone possibilità che possa chiudere per il calciatore appartenente all’Under 21 della nazionale spagnola. A breve, sempre secondo quanto riportato da fonti locali, pare che a settembre assaporerà anche il gusto di giocare per la prima squadra. Con il Celta Vigo, negli ultimi anni, ha messo in mostra delle giocate eccezionali.

Tanto da attirare l’attenzione di alcune squadre di Premier League come Arsenal, Chelsea e Manchester United. Senza dimenticare anche il forte interesse da parte del PSG. Il quotidiano italiano, però, ha fatto sapere che il ragazzo vuole fortemente il trasferimento in azzurro visto che a Napoli potrebbe continuare a crescere e vincere trofei importanti.