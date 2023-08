Napoli, Lozano ai saluti: l’erede arriva per 30 milioni

Il Napoli in sede di mercato sa di dover centrare un colpo importante in attacco. Con Hirving Lozano che non rinnoverà, serve un suo erede e l’affare per assicurarsene le prestazioni serve un investimento da 30 milioni di euro. E si tratta di un profilo che rappresenta un innesto chiesto direttamente da Rudi Garcia.

Con ormai all’orizzonte l’inizio del nuovo campionato, il Napoli si presenta ai nastri di partenza con l’obiettivo dichiarato di provare a replicare quanto fatto nella passata stagione. Non sarà ovviamente semplice, dal momento che la concorrenza è di altissimo profilo e che le pressioni saranno ancora maggiori. Ci sono diversi punti interrogativi da risolvere, a partire da quello che sarà l’erede di Hirving Lozano. In tal senso arriva una svolta, dal momento che viene fissato il prezzo per quello che può essere considerato il primo della lista. Trenta milioni da girare al suo attuale club per il cartellino.

Scelto l’erede di Hirving Lozano

La situazione in casa Napoli è in continuo divenire. La priorità fissata dalla dirigenza è quella di regalare a Rudi Garcia Gabri Veiga, che a breve diventerà ufficialmente azzurro. Fatto ciò ed archiviata, di conseguenza, la questione centrocampo, ci si concentrerà sull’attacco. Lozano, infatti, è in rottura e serve un sostituto.

Il primo della lista è Johan Bakayoko del PSV. Il profilo in questione piace da tanto tempo allo scouting del Napoli, ma fin qui c’erano nuvole importanti che causavano incertezze circa la valutazione che ne fanno gli olandesi. Stando a quanto raccontato da ESPN.nl, la situazione in tal senso si sta andando a definire. Il PSV, infatti, non lascerà partire la propria stella per meno di 30 milioni di euro, che rappresentano un ostacolo non di poco conto.

Bakayoko al Napoli, servono 30 milioni

La stagione passata per lui è stata quella della consacrazione dal momento che ha trovato la continuità di cui aveva bisogno. Grazie ad essa ha messo in mostra tutte le sue doti, segnando con costanza e con ancor maggior frequenza ha fornito assist deliziosi per i gol dei compagni. Adesso sembra essere pronto al grande salto. Dopo il Milan, anche il Napoli ed il West Ham hanno iniziato a muoversi per lui. E chissà che il Diego Armando Maradona non possa essere la sua nuova casa.