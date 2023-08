Melissa Satta, primo piano sul lato B: visione rovente in barca

Melissa Satta bollente più che mai sui social: il lato B nell’ultimo scatto ha fatto impazzire i suoi fan

È sempre più difficile, nel mondo dello spettacolo, trovare un posto e rimanere in vetta alla cresta dell’onda per tanto tempo. Una rarità che ancora oggi dopo tanto tempo riscuote un’enorme successo in ogni cosa che fa è l’incantevole Melissa Satta.

Sui social network, con scatti di rara bellezza, l’ex velina è più sexy che mai. Una donna dalla sensualità disarmante che – in ogni suo piccolo passo sul web – smuove milioni di persone. Melissa Satta nasce il 7 febbraio 1986 negli Stati Uniti, a Boston, da genitori sardi. Già all’età di 16 anni inizia a raccogliere i frutti del successo come modella, con i brand più importanti e rinomati che hanno fatto la fila per accaparrarsi per sue prestazioni in passerella. Nel 2004 si è trasferita a Milano e l’anno successivo si consacra grazie a ‘Striscia la Notizia’. L’ideatore del tg satirico, Antonio Ricci, la scelse come velina mora da affiancare – insieme alla bionda Thais Wiggers – ai conduttori Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio.

È stata, in quel periodo, testimonial del brand ‘Sweet Years’, fondato dai due ex calciatori Paolo Maldini e Christian Vieri, che ebbe grandissimo successo. Ma Melissa è anche un’attrice, ha recitato ne ‘Il Giudice Mastrangelo 2‘ accanto a Diego Abatantuono e nel film ‘Bastardi‘ che ha avuto critiche eccellenti e nel quale figurano attori di spicco come il leggendario Giancarlo Giannini. La showgirl è anche una conduttrice e sono diversi i programmi che ha portato al successo.

‘TRL on Tour’ insieme ad Alessandro Cattelan, su MTV, ‘Primo e Ultimo’ con Teo Mammucari ed è stata ospite fisso di due trasmissione sportive che negli anni hanno fatto la storia della tv: ‘Controcampo‘ con Sandro Piccinini e ‘Tiki-Taka‘ con Pierluigi Pardo. L’ex velina è stata il volto del programma in onda su Rai 2 ‘Missione Beauty’ e più recentemente di ‘Gialappashow’, trasmissione cocondotta al fianco del trio comico ‘Gialappa’s Band’.

Una donna dalla bellezza semplicemente senza tempo che ha avuto una vita amorosa decisamente movimentata. I suoi flirt sono stati tutti chiacchieratissimi: Daniele Interrante, l’ex calciatore dell’Inter Christian Vieri, ma anche e soprattutto Kevin-Prince Boateng. L’ex attaccante del Milan è stata sposata a lungo con lui e la coppia ha anche avuto un bambino: Maddox.

Melissa Satta, fan a bocca aperta: il lato B è da urlo

La coppia ha poi divorziato: al momento Melissa è felicemente fidanzata con il celebre tennista Matteo Berrettini. Su Instagram l’ex velina mostra spesso e volentieri foto da urlo, che inquadrano la sua incredibile bellezza: e gli oltre 4,8 milioni di followers su Instagram non fanno altro che apprezzare.

In vacanza in Costa Smeralda Melissa si mostra più sexy che mai, in barca, in una posa estremamente bollente. Costumino aderente, spalle all’obiettivo l’ex velina è semplicemente irresistibile. Il perfetto lato B in bella mostra che ha mandato letteralmente al manicomio i followers della stupenda 37enne.

Una marea di likes e commenti hanno testimoniato, in poche ore, l’ennesimo successo della Satta. Più prorompente che mai, le sue curve hanno fatto impazzire ancora una volta milioni di italiani.