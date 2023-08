Napoli, Arabia pigliatutto: stretta per Zieliński

Le squadre della Saudi League continuano a cercare di portare in Arabia i campioni delle leghe europee: si prova a strappare al Napoli Piotr Zieliński

È un’estate strana, quella che stiamo vivendo, almeno dal punto di vista calcistico. L’esodo di campioni verso l’Arabia Saudita, attirati dalle ricche offerte e dai tanti petroldollari della Saudi League, è qualcosa che non si è mai visto, almeno non con queste proporzioni.

Già in passato abbiamo assistito al tentativo, da parte di squadre e campionati esterni all’Europa e al Sud America, di lanciare il calcio tramite le spese folli e l’acquisto di calciatori a suon di milioni. Dalla MLS che piazzò il colpo Sebastian Giovinco dopo anni di calciatori arrivati a fine carriera come David Beckham o Thierry Henry, al tanto discusso trasferimento del giovane brasiliano Oscar in Cina, a cui seguì quello, più memorabile per noi italiani per tutti i motivi sbagliati, di Graziano Pellè.

Napoli, sirene arabe per Zieliński: affare in chiusura

I colpi messi a segno dalle squadre del campionato saudita, invece, sembrano molto più importanti e pesanti: da Cristiano Ronaldo e Sadio Mané a N’Golo Kanté, Sergej Milinković-Savić e Kalidou Koulibaly, fino al Pallone d’Oro in carica Karim Benzema. Dopo una stagione straordinaria come l’ultima anche alcuni calciatori del Napoli sono tra gli obiettivi, in particolare Victor Osimhen e Piotr Zieliński.

Il polacco, in particolare, sembrerebbe molto vicino al passaggio all’Al-Ahli, che ha offerto circa 30 milioni di euro agli azzurri (non pochi, per un calciatore di quasi trent’anni e in scadenza di contratto nel 2024) e 12 milioni annui al centrocampista, circa quattro volte lo stipendio che avrebbe percepito in azzurro considerando il tetto ingaggi imposto dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli, intanto, non si sta facendo trovare impreparato: dopo due mesi senza acquisti, con i tifosi sempre più irritati dalla mancanza di rinforzi e dalla partenza di un pilastro quale Kim Min-jae, la società partenopea si è mossa bene sul mercato e ha piazzato già due acquisti interessanti, il difensore Natan e il centrocampista Jens Cajuste, che sostituirà Tanguy Ndombélé, non riscattato, come vice di Zambo Anguissa.

Anche in questo caso, inoltre, la dirigenza azzurra è già pronta: quando il passaggio di Zieliński in Arabia si sarà concretizzato dovrebbe chiudersi l’affare che porterebbe in Campania Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo che dovrebbe arrivare per una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro. Il sogno, però, resta Teun Koopmeiners, di cui l’Atalanta non vuole assolutamente privarsi a meno di offerte irrinunciabili.