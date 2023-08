Colpo di scena Insigne: i tifosi del Napoli non ci vogliono credere

Lorenzo Insigne potrebbe cambiare nuovamente club, spiazzando direttamente un po’ tutti i tifosi italiani per questa scelta.

L’ex capitano del Napoli non è stato il trascinatore di un Toronto in grande difficoltà e che vuole ora mandare via tutti gli elementi col forte ingaggio. Tra cui proprio l’ex azzurro, in procinto di scegliere un club a sorpresa.

Lorenzo Insigne punta su nuove motivazioni, l’avventura in Canada non è stata tra le migliori. Una scelta che, per tempismo e qualità del gruppo, non è stata la più felice, considerando come il Napoli ha vinto lo scudetto dopo 33 anni ma senza di lui, e di come il Toronto non sia stato un team proprio vincente.

Le ultime posizioni in MLS, la poca incisività e un rapporto contrastato con i tifosi canadesi, porteranno ora Lorenzo Insigne fuori dal circuito americano. Scegliendo un altro club e questa mossa indispettisce un po’ quegli sportivi italiani che avevano già previsto un ritorno a Napoli.

Insigne, nuovo club per l’attaccante

I tifosi del Napoli sono increduli per la scelta che sta facendo l’esterno offensivo, considerando come abbia sempre guardato con interesse a quanto accadeva in Italia. Dopo il Toronto, una nuova scelta di vita è pronta per l’attaccante, pronto così a lasciarsi alle spalle il freddo canadese e una squadra che non l’ha valorizzato più di tanto. Lorenzo Insigne in Arabia, è l’ultima suggestione che sta emergendo.

Nel calciomercato c’è quindi un nuovo profilo per i club degli sceicchi, che punterebbero così sul campione europeo con l’Italia nel 2021, facendolo diventare un leader dall’altra parte del mondo. Una pensione dorata in anticipo o quasi per l’attaccante, i club arabi potrebbero offrire un biennale da 20 milioni di euro per convincerlo. Cifra che sicuramente sarebbe presa in considerazione, non concluderebbe con il calcio ma avrebbe l’opportunità di non avere più pensieri economici per il futuro.

Il biennio di Insigne in Arabia durerebbe sino al 2025, quando potrebbe tornare in Italia e concludere la carriera proprio nei nostri campionati. Del Napoli ne rimane sempre primo tifoso, ma non è detto che possa tornare a vestire la maglia del club azzurro, anzi altre due ipotesi rimarrebbero in ballo sul finire della carriera. La prima sarebbe di giocare insieme al fratello Roberto (un giramondo dei club di Serie A), l’altra di finire ancora al Pescara o al Foggia, club che lo lanciarono da ragazzino agli ordini di Zdenek Zeman.