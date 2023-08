Jorginho torna in Italia: Napoli tradito, destinazione scelta

By

L’Arsenal ha deciso di cedere Jorginho e le probabilità di rivedere l’ex Napoli in Serie A sono sempre più alte.

Dopo cinque stagioni al Chelsea e una all’Arsenal l’avventura di Jorginho in Premier League sembra destinata a terminare.

Un’esperienza, quella del centrocampista della Nazionale italiana, ricca di soddisfazioni: basti pensare che con i Blues l’ex Verona e Napoli ha conquistato una Champions League, una Europa League, una Supercoppa UEFA e un Mondiale per Club. Con i Gunners è invece arrivato il Community Shield e l’ottimo secondo posto in Premier, alle spalle del Manchester City di Guardiola che ha dominato la stagione conquistando il Triplete.

Tuttavia, stando ai rumors sembra proprio che Jorginho stia per lasciare Londra. L’Arsenal, che lo ha prelevato lo scorso gennaio dal Chelsea versando nelle casse dei Blues 11 milioni di euro più 2 di bonus, lo ha già messo in vendita, scatenando l’interesse di molti big club italiani.

Il 31enne ha un contratto con i Gunners fino al 2024, con opzione per un’ulteriore stagione (il suo stipendio è di circa 6 milioni di euro). Qualche top club di Serie A potrebbe tentare il colpo, anche se l’ingaggio del centrocampista azzurro non è dei più bassi. L’Arsenal, pur di liberarsi dell’ex napoletano, ha deciso di venire incontro alle possibili pretendenti, proponendo un prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva intorno ai 10 milioni di euro.

Jorginho torna in Italia, napoletani delusi: ecco dove giocherà

I club più interessati al giocatore sono la Juventus e la Lazio, che avrebbero bisogno di un regista delle qualità di Jorginho per alzare notevolmente la qualità della mediana. La Juve ha già fatto qualche sondaggio per il giocatore dell’Arsenal ma deve ancora liberarsi dei propri giocatori in esubero prima di poter mettere a segno un affondo vero e proprio.

Ecco perché nella corsa a Jorginho sembra avvantaggiata la Lazio, anche perché Maurizio Sarri gradirebbe moltissimo ritrovare una delle pedine principali del suo Napoli e poi anche del Chelsea (insieme conquistarono l’Europa League). Tuttavia, non si può non tenere conto di come Jorginho abbia molte richieste anche fuori dall’Italia.

In particolare Juventus e Lazio devono fare molta attenzione alla concorrenza araba. L’Al-Nassr ha già chiesto informazioni all’Arsenal e sarebbe pronto a soddisfare le richieste economiche dei Gunners. Inoltre, il club arabo – che ha già prelevato pezzi da 90 come Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic – avrebbe proposto un ingaggio stellare a Jorginho. L’ex Napoli per ora ha detto no, ma un eventuale rilancio dell’Al-Nassr potrebbe farlo vacillare.