Mercato Napoli, altro regalo per Garcia: colpo da 10 milioni

Mercato Napoli, arriva il terzo colpo in entrata per il tecnico Rudi Garcia. L’affare è da 10 milioni di euro e rappresenta certamente un innesto di primo ordine per gli azzurri. Un affare in prospettiva che può dare tante soddisfazioni ai partenopei per una cifra piuttosto contenuta.

Il Napoli non ha nessuna intenzione di mollare e di rinunciare prima di combattere alla lotta per un secondo Scudetto di fila che sarebbe ulteriormente storico. La squadra azzurra ha terminato il suo ritiro a Castel di Sangro ed ora attende l’inizio del campionato per avere i primi riscontri seriamente importanti. ovviamente per provare a replicare quanto fatto nella passata stagione sarà fondamentale non commettere errori, in campo ma anche in sede di mercato. In tal senso arriva un colpo importante che ha il retrogusto di un regalo per Rudi Garcia. L’affare è da 10 milioni ma può spalancare scenari importanti in prospettiva futura.

Mercato Napoli, colpo da 10 milioni di euro

Gli azzurri in questa sessione di mercato hanno mandato un messaggio molto forte. Il tricolore cucito sul petto non ha messo la società nelle condizioni di snaturarsi e, di conseguenza, continua a puntare su giovani di enormi prospettive. Come Natan e Cajuste. Ma si continuerà su questa stessa falsa riga anche per Gabri Veiga e per il rinforzo in attacco.

Uno dei profili che piace per il dopo Lozano è quello di Edon Zhegrova. Secondo Repubblica, infatti, è lui uno dei giocatori puntati dal Napoli per sostituire il messicano, che non rinnoverà il suo contratto e che verosimilmente a gennaio saluterà, direzione MLS. Arrivato a gennaio al Lille dopo l’esperienza entusiasmante al Basilea, è un giocatore in grado di fare la differenza sulla corsia di destra. 24 anni di età, ha delle prospettive molto interessanti e non a caso lo scouting azzurro ormai da tempo sta prendendo informazioni su di lui.

Zhegrova al Napoli per il dopo Lozano

Dal suo arrivo in Francia il nazionale kosovaro ha giocato 22 partite e siglato 3 reti, a cui vanno aggiunti ben 5 assist. Si tratta di un giocatore in grado di fare la differenza ma che, ovviamente, va aspettato, vista la giovane età e visto il fatto che non si è mai misurato con un campionato tanto difficile come la nostra Serie A.