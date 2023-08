Il Napoli fa sognare i tifosi: pronto il blitz in casa Atletico Madrid

Il Napoli è attivo sul mercato e pensa al grande colpo dalla Spagna: idea dall’Atletico Madrid

In poco più di una settimana sono arrivati due acquisti e se ne aspettano altri in quanto non manca molto all’inizio del nuovo campionato.

Il Napoli da campione d’Italia in carica si porrà come minimo l’obiettivo di difenderlo consapevole che non sarà facile viste le avversarie che si sono rafforzate molto nel corso della sessione di calciomercato. Ma Rudi Garcia è un allenatore ambizioso e che venderà cara la pelle: il tecnico francese dopo gli arrivi di Natan e Jens Cajuste si aspetta altri rinforzi, specialmente sulla corsia esterna e in mezzo al campo.

Da risolvere la situazione relativa a Hirving Lozano, il messicano dopo l’interesse dei Los Angeles Galaxy non ha ricevuto più offerte, ma è certo che se dovessero arrivare e convincere il Napoli, la società dovrebbe muoversi per il sostituto. Stesso discorso anche per Matteo Politano, ma l’esterno romano sembra destinato a restare come confermato più volte dal suo agente Giuffredi.

Napoli, idea Carrasco dall’Atletico Madrid

In questo momento il Napoli è attivo anche sul fronte mercato in uscita, deve capire se l’Al Ahli manterrà fede alle promesse per Piotr Zielinski. In caso di cessione del polacco, gli azzurri avranno le idee più chiare e le risorse finanziare, circa 30 milioni di euro, da usare per il mercato in entrata.

Come detto però in questo momento la priorità la sembra avere la fascia di destra. Se dovesse partire uno tra Politano e Lozano, il Napoli avrebbe l’obbligo di rattoppare subito il buco. Per questo si pensa a una soluzione che provenga direttamente dalla Spagna, più precisamente dall’Atletico Madrid.

Il club di Diego Simone potrebbe far partire Yannick Ferreira Carrasco il cui valore di mercato si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Il trentenne belga sembrava destinato ad accasarsi a Barcellona ma i catalani lo scorso 30 giugno non hanno esercitato l’opzione di acquisto a favore dei Colchoneros dal valore di 19 milioni di euro. Il Barça alla fine ha mollato la presa a causa dei suoi ben noti problemi di bilancio.

La pista al momento è una mera indiscrezione ma un calciatore come il belga, che negli ultimi anni è calato non poco dal punto di vista qualitativo, potrebbe rivelarsi una mossa vincente e dare a Garcia un potenziale titolare: parliamo pur sempre di un calciatore dotato di tecnica e capacità di lavorare sulla fascia.