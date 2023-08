Vestiti trasparenti e aderenti: Le Donatella senza freni

Le Donatella sanno molto bene come catturare l’attenzione dei loro follower: ed anche in questa occasione ci sono riuscite alla grande.

Non è affatto un mistero che il loro ultimo post, pubblicato nelle ultime ore, stia raccogliendo il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo all’impressionante numero di “like” che continuano a ricevere. Cifre che, con il passare del tempo, stanno aumentando sempre di più.

Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione, sempre dei loro seguaci, che rimangono ogni volta incantanti dalle loro meraviglie. Nell’ultimo capolavoro indossano due vestiti diversi, ma semplicemente fantastici che catturano inevitabilmente l’attenzione di tutti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Le Donatella, Giulia e Silvia regine dell’estate

Giulia e Silvia Provvedi hanno aggiornato il loro canale ufficiale social con degli scatti semplicemente da urlo. L’ultimo sta avendo un successo incredibile. Da come possiamo ben notare Silvia indossa un abito, completamente “leopardato“, che tende ad aprirsi sempre di più. Con il lato ‘A‘ sempre più in evidenza come non mai. Per non parlare degli stivali neri che le arrivano fin sopra le ginocchia.

Filo di trucco che, in queste occasioni, non deve assolutamente mai mancare. Orecchini in bella vista, fisico semplicemente perfetto e si esce per andare a fare serata. Stesso pensiero vale anche per la sorella Giulia che, invece, ha optato per un altro outfit. A lei, infatti, l’arduo compito di scattare il selfie che è pronto a passare alla storia come uno degli scatti più “piccanti” di questa estate italiana.

Un top decisamente minuscolo che sembra quasi faccia fatica a contenere il suo importante lato ‘A’. Spalle ed addome in bella vista. Per concludere una gonna, dello stesso colore del top, in cui mette in mostra tutto il suo fisico semplicemente perfetto. Tra i commenti che spuntano anche quelli di donne che chiedono loro la “cura” per essere sempre così belle. Le Donatella continuano ad essere le assolute protagoniste di Instagram con le loro opere.

Sul noto social sono seguite da più di 1,4 milioni di persone che non si perdono affatto un singolo aggiornamento da parte loro. Dagli inizi della loro carriera, come la partecipazione a ‘X Factor‘ (nel 2012), hanno avuto un grandissimo successo. Tanto è vero che sono attualmente considerate come il duo più conosciuto ed importante del nostro Paese. Non solamente le loro canzoni, ma soprattutto per i loro scatti che fanno impazzire i loro fan.