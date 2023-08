Stop alla cessione: Napoli, richiesta respinta

Il Napoli blocca tutto, una cessione che sembrava già imminente è stata così stoppata per volontà un po’ di tutte le parti in causa.

La squadra azzurra vuole andare compatta verso l’esordio in campionato, che avverrà sabato 19 agosto alle 18.30 contro il Frosinone. Presentando in prima linea quanti erano cercati sul mercato.

Le indicazioni arrivate da Castel di Sangro fanno pensare positivo in casa Napoli, la squadra prosegue al meglio la sua preparazione fisica. C’è stato qualche infortunio di troppo ma nulla di irrecuperabile, considerando come la stagione è lunga e come ci sia anche una panchina lunga.

Anche grazie alle decisioni della dirigenza, che ha bloccato una cessione. Sembrava già una partenza imminente, ma il dietrofront è stato necessario per trattenere un big a Napoli, non partirà più e sarà così a disposizione nella rosa allenata da Rudi Garcia.

Napoli, rifiuta il triennale e resta in rosa

Le offerte non sono mancate nel corso di quest’estate per i calciatori azzurri, campioni di Italia e pronti a fare infiammare il mercato. Aver vinto lo scudetto lega in particolar modo tutto il gruppo alla piazza, lasciare Napoli è diventato molto difficile anche per l’affetto verso i tifosi. Nonché per le richieste che non vengono accettate oppure rifiutate, il gioco del mercato è spesso fatto di meccanismi sottili. Così, la Lazio rinuncia a Mario Rui, non sono state accolte le richieste del portoghese e del club.

Il laterale chiedeva un triennale ai biancoceleste, da due milioni di euro annui. Troppo, secondo Claudio Lotito, per un calciatore 32enne, che comunque ha molta più esperienza e aderenza rispetto a Luca Pellegrini, che nonostante le tante partite giocate in Serie A deve ancora apprendere qualche meccanismo difensivo, essendo più un esterno a tutta fascia. Il portoghese rimarrà al Napoli, che aveva richiesto addirittura una ventina di milioni di euro inizialmente, salvo poi potersi accontentare di molto meno in caso di decollo della trattativa.

Pochi rimpianti comunque per la piazza e il calciatore, Mario Rui resta da Garcia e sarà comunque prezioso nel corso della stagione. Non si esclude come lo stesso Napoli possa andare alla ricerca di un altro esterno sinistro, soprattutto per il futuro. Da far maturare con calma e senza fretta, Zanoli è il laterale giusto per la zona destra prossimamente, servirà un altro terzino di razza per stare al sicuro giocando con una difesa a quattro.