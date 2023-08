Doppio tradimento Lukaku: Serie A, ma niente Juve

Il futuro di Lukaku è sempre più un rebus: il bomber belga potrebbe finire in un altro grande club di Serie A.

La trattativa di mercato tra Juventus e Chelsea per arrivare a uno scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku ha ormai assunto i caratteri di una telenovela.

L’ultima puntata ha visto l’interruzione dei contatti da parte dei londinesi, che ritengono troppo alta la valutazione dell’attaccante serbo fatta dai bianconeri. La Juve, infatti, chiede un conguaglio da almeno 30-35 milioni di euro (dopo essere partita da 40, ndr), mentre i Blues non sono disposti a versarne più di 25.

Per questo motivo lo scambio attualmente è in stand-by e rispetto a qualche giorno fa le sensazioni non sono troppo positive. In più, la Juventus deve anche registrare la netta presa di posizione dei tifosi, che dopo aver fatto capire in ogni modo sui social di essere contrari a questo scambio hanno esternato tutto il loro disappunto anche all’Allianz Stadium.

Nel corso della consueta gara amichevole contro la Next Gen – per la prima volta in un luogo diverso da Villar Perosa dopo 64 anni – la tifoseria bianconera ha intonato più volte il coro “Noi Lukaku non lo vogliamo“, riservando invece applausi e incoraggiamento a Dusan Vlahovic (autore di una doppietta).

Romelu Lukaku, svolta clamorosa: ecco dove giocherà

Gli esperti di calciomercato ritengono possibile che in questa fase di stallo tra Juventus e Chelsea possa inserirsi qualche altro club interessato a Romelu Lukaku. Nelle ultime ore i bookmakers hanno individuato una squadra di Serie A che potrebbe fare lo sgarbo a Madama. Stiamo parlando del Milan, con il trasferimento di Lukaku ai rossoneri che viene ancora dato a 15 (una quota piuttosto alta) ma in netta discesa rispetto a qualche giorno fa.

E non è tutto, perché anche il giornalista Jorgji Gagu ritiene che le probabilità di vedere il bomber belga a Milanello stiano aumentando. Come riportato da Gagu su X – la piattaforma precedentemente nota come Twitter, ndr – la dirigenza rossonera è intenzionata a fare un serio tentativo affinché l’ex Inter sposi la causa del Diavolo.

In particolare, secondo Gagu, pare che sia stato Furlani a esporsi per Lukaku: l’amministratore delegato del Milan vuole fortemente l’attaccante della Nazionale belga ed è pronto a chiudere il mercato in entrata dei rossoneri con un colpo da capogiro. La Juve, dal canto suo, ha da tempo un accordo con Lukaku, ma senza intesa con il Chelsea i bianconeri rischiano di subire una beffa cocente.