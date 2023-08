Napoli: paura per Kvaratskhelia, la situazione

Non troppo chiara la situazione del fuoriclasse georgiano, per il quale l’annuncio tarda ad arrivare: se ne parla con l’anno nuovo

Non certo il post Scudetto che il tifoso medio del Napoli si sarebbe aspettato. Praticamente in festa anche prima del 4 maggio – data in cui, grazie al pareggio di Udine, il terzo titolo della storia è diventato aritmetico – il popolo azzurro ha iniziato a collezionare una serie di piccole/ grandi – a seconda del punto di vista – delusioni.

Prima c’è stato l’addio di Luciano Spalletti, il cui carattere e la cui personalità si sono dimostrati incompatibili con quelli di Aurelio De Laurentiis. Poi è stata la volta della cessione di Kim Min-Jae, uno dei grandi leader del Napoli tricolore, passato al Bayern Monaco grazie ad una clausola economica onorata dal club teutonico. Il tifoso azzurro ha poi dovuto subire le bizze di Cristiano Giuntoli, il Ds dei miracoli, colui che nella scorsa estate pur abbassando il monte ingaggi del 70%, ha costruito una squadra da sogno poi fatta rendere al massimo dal guru toscano in panchina.

Pur di andare alla Juve da subito, il dirigente ha interrotto il rapporto col club partenopeo un anno prima della scadenza del contratto, trovando inizialmente delle forti resistenze dal patron. Addi finiti, quindi? Probabilmente no. L’ultimo borsino di calciomercato fa letteralmente tremare i napoletani.

Kvaratskhelia, De Laurentiis rimanda tutto al 2024

Per bocca dell’agente Mario Giuffredi, lo stesso che ha concluso con successo il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo col club, Mario Rui non ha trovato l’intesa per l’allungamento del contratto e potrebbe andar via già in questa finestra di scambi.

Stesso discorso per Piotr Zielinski, oltretutto tentato dalla faraonica offerta – circa 15 milioni annui – ricevuta dall’Al-Ahli.

Poi, attenzione, sono emerse le prime pericolose indiscrezioni sul futuro di Victor Osimhen, che starebbe spingendo per trasferirsi all’Al Hilal, il club più scatenato di tutti sul mercato europeo. Gli ultimi rumors parlano di un possibile accordo ponte che permetta al nigeriano di liberarsi nel 2024, alla fine di questa stagione. Come se non bastasse tutto questo, c’è una notizia che riguarda anche Khvicha Kvaratskhelia.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, l’emittente ufficiale del club partenopeo, il patron De Laurentiis non procederà con alcun annuncio sul rinnovo di contratto del georgiano per lo meno fino all’inizio del nuovo anno.

La buona notizia è che l’accordo tra le parti sarebbe in realtà già stato trovato, ma il presidente non ha alcuna fretta di renderlo ufficiale col solito sistema del tweet. O del comunicato istituzionale sul sito. Quel che conta è che, almeno sembra, Kvara resterà ancora a lungo in città. Coi pericolosi precedenti succitati però, il tifoso azzurro non starà tranquillo fino a che non avrà visto il tutto nero su bianco.