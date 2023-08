Calciomercato, colpo a sorpresa: chiusura della big

Il Napoli continua a lavorare attivamente sul fronte calciomercato. Chiusura immediata della big, ecco dove giocherà

Un momento decisivo per allestire rose di livello internazionale in vista della prossima stagione. Un colpo di scena inaspettato visto che è stato ad un passo dalla Serie A: ecco la sua prossima destinazione davvero a sorpresa. Nessuno se lo aspettava: l’indiscrezione è stata rilanciata pochi minuti fa dalla Spagna.

La società partenopea è sempre molto attenta alle numerose dinamiche di calciomercato. Profili interessanti per provare a puntellare la rosa a disposizione di Rudi Garcia. L’allenatore francese non vede l’ora di iniziare la nuova stagione per cercare di replicare il percorso compiuto da Luciano Spalletti. L’impresa sarà ardua, ma il presidente De Laurentiis intende accontentarlo proprio negli ultimi giorni di agosto.

Calciomercato, affare chiuso: l’ufficialità a breve

Un colpo di scena incredibile per un obiettivo di calciomercato che è stato monitorato a lungo dal Napoli. Affare sempre più vicino alla chiusura: il top club d’Europa vuole chiudere subito la trattativa. Un colpo importante per puntellare la rosa già super competitiva: ecco la sua nuova squadra.

Come svelato dal programma spagnolo El Chiringuito, il giornalista Jose Alvarez ha svelato come il Barcellona sia vicinissimo a chiudere per il prestito di Giovani Lo Celso nei prossimi giorni. Un profilo interessante che è stato vicinissimo anche al Napoli, che ha pensato a nuove strategie di calciomercato. Il centrocampista argentino potrebbe tornare in Spagna dopo aver vestito la maglia del Villarreal nell’ultima stagione.

Il Napoli cercherà così di chiudere il colpo spagnolo di Gabri Veiga provando così a trattenere anche Piotr Zielinski, che avrebbe rifiutato proprio nelle ultime ore le offerte provenienti dall’Arabia Saudita.

Lo Celso è stato seguito a lungo dalla dirigenza partenopea per un nuovo innesto di qualità a centrocampo, ma ormai l’argentino sarebbe ad un passo dal ritorno in Liga spagnola. Attualmente non rientra nei piani del Tottenham, sempre prioprietaria del suo cartellino: a breve potrebbe arrivare l’ufficialità al Barcellona per un sostituto di alto profilo.

Il centrocampista argentino volerà così in prestito per vestire fin da subito la maglia blaugrana: un obiettivo di mercato anche del Napoli. Ora tutto è cambiato per una nuova avventura già nel mirino per l’ex Villarreal. La dirigenza del Napoli si è proiettata così su nuove idee interessanti puntando su obiettivi più giovani rispetto all’esperienza di Lo Celso, pronto a sbarcare da Xavi già a partire dalle prossime ore.