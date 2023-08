Colpo di scena Napoli: Garcia lo vuole già in campo

Si tratterebbe di un vero e proprio colpo di scena quello che si potrebbe verificare in casa Napoli tra pochissimi giorni: anche perché Garcia lo vuole già in campo

Oramai manca sempre poco all’esordio in campionato della squadra campione di Italia. Ricordiamo che i partenopei faranno il loro esordio in Serie A sabato 19 agosto, in trasferta, contro il Frosinone guidato da Eusebio Di Francesco.

Contro i ciociari, al ritorno nella massima serie dopo qualche anno, potrebbe essere schierato un nuovo calciatore pronto a fare il proprio esordio con la maglia azzurra. Il manager francese non ha alcun dubbio ed è pronto a sciogliere le riserve in merito.

Napoli, Garcia ha le idee chiare contro il Frosinone

Non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda il reparto difensivo ed anche quello offensivo.

Visto che, appunto, dovrebbero essere confermati i titolarissimi che hanno trionfato la passata stagione vincendo il titolo che mancava in città da 33 anni. Occhi, inevitabilmente, puntati sul centrocampo che sta facendo molto discutere. Specialmente in questi ultimi giorni tra possibili nuovi arrivi e, soprattutto, partenze.

Tra i calciatori che potrebbero, molto presto, fare le valigie spunta Piotr Zielinski. A quanto pare sembra tutto fatto per il passaggio del polacco agli arabi dell’Al Hilal per una cifra che dovrebbe aggirarsi tra i 30 ed i 35 milioni di euro. Mentre per l’atleta dovrebbero andare circa 15 milioni a stagione. Contro il Frosinone, a questo punto, si fanno sempre più alte le possibilità di vedere in campo Gabriel Veiga.

Il centrocampista spagnolo è ancora sotto contratto con il Celta Vigo. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport‘, però, le cose potrebbero cambiare seriamente nelle prossime ore. Il classe 2001 piace moltissimo sia a De Laurentiis che allo stesso Garcia che stravedono per lui. La società spagnola vuole cederlo, ma alle sue condizioni. A quanto pare anche il tecnico Rafa Benitez (vecchia conoscenza azzurra) avrebbe dato il suo definitivo “via libera”.

Nonostante l’esordio in campionato, avvenuto al minuto 73′ contro l’Osasuna (per la cronaca questi ultimi hanno espugnato il campo dei padroni di casa per due reti a zero), il calciatore potrebbe seriamente giocare con i partenopei. Non solo: sabato potrebbe verificarsi anche il suo possibile esordio contro i ciociari nella partita di Frosinone. Dal primo minuto, invece, dovrebbe essere promosso titolare il “tuttofare” Eljif Elmas. Il macedone ha impressionato molto Garcia in questi due ritiri (quello di Dimaro e Castel di Sangro).