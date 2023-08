Altra firma in arrivo: Napoli senza freni, tifosi in visibilio

Dopo la decisa accelerata sul mercato, il Napoli programma grandi colpi non solo in entrata: rinnovi importanti in arrivo per gli azzurri

Il mercato del Napoli inizia, finalmente, a muoversi. Gli azzurri, nelle prime settimane, probabilmente presi da questioni societarie quali gli addii dell’allenatore Luciano Spalletti e il tira e molla con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, accasatosi poi alla Juventus, hanno rallentato le operazioni di mercato in entrata, concentrandosi sulla sostituzione delle figure dirigenziali: al posto del tecnico che ha riportato in Campania lo Scudetto è arrivato Rudi Garcia, mentre per sostituire l’ex ds è stato preso Mauro Meluso.

Intanto, la rosa azzurra perdeva un pezzo fondamentale come Kim Min-jae, passato al Bayern Monaco dopo il pagamento della clausola rescissoria, e una riserva di livello quale Tanguy Ndombélé, non riscattato dalla società partenopea dopo una stagione fatta di pochi alti e molti bassi. Nelle ultime settimane, però, il presidente Aurelio De Laurentiis ha accelerato le operazioni, portando alle falde del Vesuvio il difensore centrale brasiliano Natan e il centrocampista svedese Jens Cajuste, risultando ad un passo da un altro colpo a centrocampo come lo spagnolo Gabri Veiga.

Napoli, rinnovo in vista per Kvaratskhelia: firma ad un passo

Oltre alle entrate, però, il Napoli lavora anche a confermare, per quanto possibile, la rosa che ha conquistato il terzo Scudetto della storia del club. In particolare si cerca di blindare i pezzi pregiati della squadra, quali Victor Osimhen, capocannoniere del campionato con 26 gol, e soprattutto Khvicha Kvaratskhelia, miglior giocatore dell’ultima Serie A.

Il georgiano, arrivato solo la scorsa estate dalla Dinamo Batumi per circa 10 milioni di euro, ha ampiamente dimostrato durante l’ultima stagione di valere molto di più della cifra spesa dal club azzurro. In 43 presenze stagionali, di cui 34 in campionato e 9 in Champions League, il numero 77 ha collezionato 14 gol e 17 assist, arrivando addirittura in doppia doppia al primo anno in Serie A (12 reti e 13 passaggi decisivi).

Un impatto straordinario, per un giocatore approdato in Italia da semisconosciuto e impostosi quasi subito come uno dei migliori calciatori del campionato italiano, rivelandosi fondamentale per la conquista del campionato da parte degli azzurri. Dopo una stagione del genere, è prevedibile che il calciatore attiri l’interesse di tantissimi top club europei, ma il Napoli è pronto a blindarlo. L’attuale contratto dell’attaccante scade nel 2027, ma nonostante i quattro anni ancora previsti gli azzurri sono naturalmente interessati ad allontanare qualsiasi pretendente.

La nuova proposta prevederebbe l’allungamento dell’accordo di almeno un altro anno, e soprattutto un raddoppio dell’ingaggio per il numero 77, da 1.2 a 2.4 milioni all’anno. Gli agenti del georgiano avrebbero già incontrato più volte i dirigenti partenopei, e la firma sarebbe molto vicina. I tifosi del Napoli possono esultare, per la conferma di uno degli uomini chiave della scorsa stagione.