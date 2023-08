Decisione inaspettata a Napoli: ora lo scenario cambia completamente!

By

Calciatore del Napoli sempre più tentato dalla offerta: lo scenario è cambiato nelle ultime ore

Del mercato del Napoli si parla da un paio di settimane dopo i mesi di giugno e luglio dove la società di De Laurentiis ha aspettato la cessione di Kim Minjae prima di procedere in entrata.

Gli arrivi di Natan e Jens Cajuste hanno permesso a Rudi Garcia di avere due elementi importanti per il futuro della rosa azzurra, due calciatori strutturati fisicamente e pronti a sfruttare il loro potenziale in Serie A.

Mentre i rumors attorno a Gabri Veiga, il cui interesse del Napoli è stato confermato persino da Rafa Benitez, tecnico del Celta Vigo, non smettono di intrattenere la tifoseria partenopea: intesa raggiunta con il talento spagnolo, manca solo trovare la quadra con la società. Essa è persino disposta ad accettare qualcosa di meno dei 40 milioni di clausola per accontentare la propria stellina.

Tutto si deciderà nell’arco delle prossime ore, fondamentali anche per capire se ci sarà o meno un futuro azzurro per Piotr Zielinski.

Napoli, Zielinski a un passo dall’addio

Napoli e Piotr Zielinski potrebbero salutarsi, questa volta in maniera definitiva.

Dopo alcune settimane di resistenza da parte del calciatore, ora sembra essere arrivato il momento di accettare la ricca proposta dell’Al Alhi che sta facendo di tutto per convincere il calciatore dopo che ha trovato l’accordo con il Napoli: 28 milioni di euro più bonus per le casse azzurre e 15 milioni di euro al calciatore per i prossimi tre anni.

Offerta irrinunciabile da entrambe le parti, si attende la fumata bianca nelle prossime ore. Il polacco come si sa avrebbe fatto di tutto pur di rimanere a Napoli, la sua casa che lo accolse a soli 21 anni quando ancora era un talento acerbo e carico di speranze.

L’affare Zielinski non è legato a quello Veiga, anzi all’inizio si era pensato che entrambi potessero giocare assieme. Poi è arrivata l’accelerata improvvisa dei sauditi e le cose sono leggermente cambiate con il Napoli che ora cercherà di chiudere l’affare con il Celta per lo spagnolo che nella prima partita della Liga – persa in casa contro l’Osasuna – ha giocato qualche minuto.

Veiga ha indossato la fascia di capitano nei minuti finali, molti pensano che questo gesto sia un segno di riconoscenza per aver onorato la maglia per quasi 50 partite.