Stavolta è ufficiale, niente da fare per il Napoli

Niente da fare per il Napoli, costretto a cancellare un nome dalla lista dei possibili acquisti. Ufficiale la firma con il nuovo club.

É entrato nel vivo il mercato del Napoli. I Campioni d’Italia, per sostituire Kim Min-jae, hanno deciso di puntare forte su Natan mentre a fornire linfa nuova al centrocampo si penserà Jens Cajuste, preso per 12 milioni dallo Stare Reims.

Ora i riflettori sono puntati su Gabri Veiga, che freme dalla voglia di sbarcare alla corte di Rudi Garcia: un affare che gli azzurri puntano a chiudere in tempi brevi, così da potersi poi concentrare sul casting finalizzato ad individuare l’erede di Hirving Lozano.

Il messicano, come noto, ha rispedito al mittente tutte le proposte di rinnovo ricevute dalla dirigenza e punta a trovare una sistemazione alternativa entro il 31 agosto. Per lui si era fatto avanti il Los Angeles FC tuttavia i californiani non sono riusciti a strappare il “sì” di Aurelio De Laurentiis, che continua a chiedere almeno 15 milioni. Spente sul nascere le voci relative ad un possibile trasferimento in Arabia Saudita, il 28enne resta in attesa di chiamate provenienti dalla Premier League ma, al momento, non si registrano interessamenti di sorta.

Il suo destino, in ogni caso, è segnato con i partenopei pronti a cederlo al migliore offerente così da incamerare risorse fresche da destinare al successivo colpo in entrata. Diversi i profili vagliati nell’ultimo periodo dal club, tra cui quello di Riccardo Orsolini anche lui impegnato in una complicata trattativa per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2024. De Laurentiis, inoltre, aveva spostato i propri riflettori su un elemento che nell’ultima stagione ha giocato in Inghilterra tuttavia l’operazione è saltata in maniera definitiva.

Napoli, niente da fare: ha firmato col nuovo club

Gli azzurri, in particolare, da tempo erano sulle tracce di Adama Traoré svincolatosi dal Wolverhampton al termine di un stagione che lo ha visto mettere a referto 3 gol e 2 assist in 40 apparizioni complessive. Un colpo, come detto, sfumato. L’ala destra, infatti, ha deciso di rimanere nella terra d’Albione ed accettare il corteggiamento del Fulham firmando un biennale con opzione per il terzo anno.

De Laurentiis dovrà quindi cancellare il suo nome dalla lista dei possibili acquisti e continuare a scandagliare il mercato. Garcia, in attesa di rinforzi ed in vista del debutto in campionato, nelle amichevoli estive sta impiegando in quel ruolo Giacomo Raspadori con risultati non del tutto soddisfacenti. Work in progress in casa Napoli.