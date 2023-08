Ansu Fati-Serie A: c’è la svolta, il Barcellona dice sì

A sorpresa Ansu Fati potrebbe ‘sbarcare’ in Serie A in questo calciomercato. Il Barcellona è pronto a dire di sì.

Ultimi giorni di calciomercato in Italia e le squadre sono al lavoro per cercare di regalare al proprio tecnico dei rinforzi molto importanti. Ragionamenti in corso e decisioni che saranno prese nel giro di poco tempo.

Secondo quanto riferito fichajes.net, il Barcellona ha aperto alla cessione in prestito di Ansu Fati in questo calciomercato e la Serie A è ormai pronta ad affrontare nel migliori dei modi l’opportunità. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro della situazione.

Calciomercato: Ansu Fati in Serie A, ecco con chi firma

Ansu Fati è uno dei talenti più importanti del calcio spagnolo, ma l’infortunio ha rallentato la sua crescita. Ora, però, c’è l’occasione di rilanciarsi e dimostrare tutto il suo talento e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro. Il Barcellona ha aperto alla possibilità di una cessione in prestito ed ora anche il calciatore si è convinto ad accettare questa nuova chance per rilanciarsi dopo un periodo non facile e trovare quella continuità che è mancata in queste stagioni.

E Ansu Fati in questo calciomercato rappresenta una opportunità molto importante per la nostra Serie A. Juventus, Milan e Inter sono pronti ad approfittare della situazione per regalarsi un colpo assolutamente importante, ma attenzione al Napoli, che potrebbe decidere di sondare il terreno soprattutto in caso di partenza di Lozano.

Si tratta di una chance molto importante e per questo motivo nei prossimi giorni si avrà un quadro sicuramente molto più chiaro. Ansu Fati è pronto a rilanciarsi dopo un periodo non facile e la Serie A è uno dei campionati che gli potrebbero consentire di esprimersi al meglio e dimostrare le sue qualità.

Mercato: Ansu Fati nel mirino dei club di Serie A

Ansu Fati è un obiettivo di calciomercato per diverse squadre di Serie A e per questo motivo vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Si tratta di una opportunità da considerare negli ultimi giorni della sessione visto che i blaugrana hanno aperto alla cessione in prestito.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte anche dello stesso giocare. Sicuramente per lui si tratta della grande occasione per rilanciarsi dopo un periodo complicato.