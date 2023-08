Trovata la formula: colpo da sogno in casa Napoli

Il Napoli ha individuato la strategia giusta per concretizzare un colpo da sogno. De Laurentiis pronto al blitz.

È entrato nel vivo il mercato del Napoli. I Campioni d’Italia, in primis, hanno provveduto ad ingaggiare Natan (chiamato a raccogliere il testimone lasciato da Kim Min-jae) e Jens Cajuste, che andrà a ricoprire il ruolo di alter-ego di André Zambo Anguissa.

La lista della spesa, adesso, comprende Gabri Veiga del Celta Vigo. Ma non solo: il presidente Aurelio De Laurentiis, al fine di allestire una rosa ancora più competitiva rispetto al passato, conta di mettere a segno almeno un altro colpo.

Il club si sta muovendo seguendo le indicazioni fornite da Rudi Garcia. Il francese, in particolare, vorrebbe ricevere elementi polivalenti, capaci di ricoprire più posizioni in campo e giocare sia nel 4-3-3 che nel nuovo 4-2-3-1. Il Golden Boy dei galiziani, in tal senso, rappresenta l’acquisto ideale per il tecnico. Di professione mezzala, all’occorrenza il 21enne (autore di 11 reti e 4 assist nella scorsa stagione) può essere impiegato anche nel ruolo di trequartista e di seconda punta. Il tutto, mantenendo sempre alto il proprio livello di gioco.

Le interlocuzioni stanno andando avanti tuttavia le parti sono ancora lontane. Gli spagnoli, infatti continuano a chiedere 40 milioni per lasciarlo partire. Scartata la possibilità di inserire nell’affare Diego Demme (fuori dai piani), i partenopei a breve proveranno a mettere sul piatto 36 milioni, vari bonus legati a determinati obiettivi stagionali e di squadra più una percentuale sulla futura rivendita. Il Napoli, al tempo stesso, a stretto giro di posta andrà pure all’assalto di uno dei gioielli militanti in Serie A.

Napoli, trovata la formula: De Laurentiis vuole la formula

Si tratta di Teun Koopmeiners, divenuto ormai una delle colonne portanti dell’Atalanta. L’ex Az Alkmaar ha già espresso il proprio gradimento all’operazione mentre la Dea, finora, ha sparato alto (40 milioni) in modo tale da provare a spegnere l’interesse mostrato da De Laurentiis. Il quale, in questi giorni, ha elaborato la strategia ritenuta più adatta per chiudere in maniera positiva la trattativa e regalare il classe 1998 a Garcia.

L’idea, stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, consiste nel proporre un prestito oneroso con un altro obbligo di riscatto. La stessa formula che, un anno fa, aveva consentito di prelevare Giacomo Raspadori dal Sassuolo. A distanza di 12 mesi, i Campioni d’Italia ora vogliono tentare il bis. Per la Dea, che a breve concretizzerà l’ingaggio di Charles De Ketelaere, i prossimi saranno giorni di profonde riflessioni. Garcia, dal canto suo, sogna in grande: la rosa da lui voluta sta prendendo sempre più forma.