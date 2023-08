Il costume non la contiene: Alessia Ventura lascia tutti di sasso

Alessia Ventura scopre il suo lato sexy in vacanza, la conduttrice tv è un personaggio sempre molto in vista sui social.

La cugina d’arte è una scoperta piacevole per i social, diventata subito virale grazie alle sue foto in barca. Che dimostrano come sia in forma e possa reggere il confronto con le tante influencer millennial che dominano la scena sui social.

Da Passaparola a oggi ne è passata di strada, ma rimane sempre una delle letterine più seguite sui social. Un percorso condiviso con tante altre showgirl e che la rende comunque sicura, contando su un grande seguito di pubblico. Alessia Ventura è una delle ragazze maggiormente seguite in quest’estate, le sue foto non lasciano così indifferenti.

Le sue vacanze proseguono, in barca mostra il meglio di sé e riesce ad appassionare i suoi tanti fan con scatti di alta sensualità. Un contatto continuo con i follower, un premio per quanti la seguono con costanza da più di vent’anni.

Ventura in costume, spettacolo garantito

Alessia Ventura si è mantenuta in formissima, non è un caso come spesso dia proprio consigli per l’allenamento, corsa, pilates e quant’altro per mettere in sesto il fisico e mantenersi sempre al top. Il pubblico femminile segue questi consigli, quello maschile invece è molto più interessato al fisico della ex letterina, che non delude mai. Così, i fan rimangono estasiati: Alessia Ventura in costume è sensualissima, c’è tanto da ammirare sui social.

Il suo profilo diventa la meta preferita di chi la segue da tempo ma porta anche nuovi follower, gli scatti sono virali ed entrano all’attenzione di tutti. Gli impegni non mancano in quest’estate e, tra un appuntamento e un altro, c’è la voglia di mettersi in mostra in costume, dimostrando di poter reggere tranquillamente il confronto con le ventenni, non ha assolutamente nulla da invidiare.

Gli appuntamenti non mancano, è presente nelle trasmissioni musicali da condurre nelle piazze italiane, cercando così il massimo calore dal vivo del pubblico. Che la segue sempre con grande affetto, sono più di 300mila i fan per la Ventura, che con fascino e discrezione accompagna le giornate degli italiani. È una donna sempre in movimento, in questo caso in barca ma molte volte anche testando le automobili per i programmi televisivi. Insomma, un personaggio nel mondo dello spettacolo molto versatile, un pregio in più che la colloca sempre con grande decisione in ogni occasione importante, facendo la sua ottima figura.