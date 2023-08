Napoli gelato: ha scelto la Juventus, salta il colpo

Niente da fare per il Napoli che, a quanto pare, arriva troppo tardi per il calciatore che è entrato nel mirino dei bianconeri

Il direttore sportivo della Juventus (e vecchia conoscenza partenopea) come Cristiano Giuntoli sta per regalare al suo allenatore, Massimiliano Allegri, il calciatore tanto richiesto da un bel po’ di anni. Basti pensare che i partenopei lo hanno seguito per un paio di stagioni, ma alla fine non si è mai concretizzato un suo passaggio in Campania.

Adesso, il suo futuro, potrebbe tingersi seriamente di bianco e di nero. Secondo quanto riportato da più fonti sportive pare che la ‘Vecchia Signora’ sia ad un passo dal concludere questo importante affare. Si tratterebbe di un importante colpo di mercato quello messo a segno dal team allenato da Allegri.

Napoli, niente da fare per il big: pronto a firmare per la Juve

In passato è stato uno dei desideri del club azzurro ma, come riportato in precedenza, alla fine non se ne è fatto assolutamente più nulla.

Tanto è vero che adesso le cose per Domenico Berardi stanno seriamente per cambiare. Ed il motivo è fin troppo noto: il campione d’Europa con la nazionale azzurra nel 2021 è in procinto di trasferirsi a Torino, sponda bianconera.

Il classe ’94, a meno di clamorosi colpi di scena, sta per lasciare definitivamente il Sassuolo. Con i neroverdi ha esordito in cadetteria e li ha portati in A. Poi l’esperienza in Europa League e l’arrivo in Nazionale. Il tutto grazie alla squadra emiliana. A questo punto, però, pare proprio che sia il club che lo stesso calciatore stiano per prendere due strade completamente diverse.

Il Napoli, già in passato, aveva tentato di convincere il club (allora guidato dal compianto Squinzi) a cedere uno dei suoi talenti. Alla fine, però, una vera e propria trattativa per l’esterno d’attacco non c’è mai stata. Anche altre squadre (sia italiane che estere) hanno pensato a Berardi per andare a rinforzare il reparto offensivo, ma alla fine il tutto si è concluso con un nulla di fatto.

Adesso la Juventus potrebbe essere la sua seconda squadra nella sua carriera calcistica. Giuntoli è pronto ad avviare una trattativa con i neroverdi: l’obiettivo è quello di acquistarlo prima dell’inizio del campionato (per i bianconeri esordio in trasferta ad Udine contro i friulani di Sottil domenica sera).