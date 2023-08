Il Napoli non si arrende: nuovo affondo per il super colpo

Il Napoli non ha alcuna intenzione di arrendersi ed, allo stesso tempo, mollare la presa nei confronti del calciatore che piace parecchio alla società azzurra

Manca sempre meno all’esordio in campionato del nuovo Napoli di Rudi Garcia. Ricordiamo che i campioni di Italia disputeranno la prima giornata di Serie A, in trasferta, contro il neopromosso Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Nel frattempo la dirigenza, però, non ha assolutamente intenzione di fermarsi in ottica mercato ed è pronto a regalare un altro colpo per il suo allenatore. Il club, infatti, vuole chiudere alla grande il calciomercato estivo con un acquisto di qualità.

Il Napoli fa sul serio, affondo per il big della A

Il sogno del Napoli porta al nome di Teun Koopmeiners. Oramai non è affatto un mistero che gli azzurri siano fortemente interessati al centrocampista dell‘Atalanta.

Un giocatore di caratura internazionale (ha disputato l’ultimo Mondiale con l’Olanda in Qatar) che potrebbe far fare, ancora di più, il salto di qualità alla squadra campana. Si tratterebbe di un colpo che i tifosi approverebbero senza problemi.

Tanto è vero che sui social network in molti stanno già “invitando” l’atleta a sposare il progetto azzurro. Anche se, ovviamente, non è assolutamente semplice per tantissimi motivi. In primis è che la ‘Dea‘ è una vera e propria bottega d’oro. Non lascia andare così facilmente i suoi atleti. Per l’olandese, infatti, i bergamaschi vorrebbero una cifra che si avvicina ai 40 milioni di euro.

Fonti vicine affermano che il calciatore abbia già detto “sì” alla società azzurra, ma si tratta di una trattativa molto difficile. Non impossibile visto che De Laurentiis ci proverà in tutti i modi a far cambiare idea ai Percassi. Gli stessi che però, di conseguenza, devono trovare quanto prima un sostituto all’altezza della situazione. Si tratterebbe sicuramente di una grave perdita per il tecnico Gasperini.

Una promozione, invece, per il calciatore che realizzerebbe il sogno di disputare la prossima edizione della Champions League. Non è assolutamente da escludere, a questo punto, che le due società possano ritornare a parlarne verso la fine del calciomercato. Anche il ‘Corriere dello Sport‘ conferma che il Napoli non fermerà la sua voglia di portare a Napoli lo stesso Koopmeiners. In attesa, ovviamente, dell’arrivo di Gabri Veiga dal Celta Vigo e della cessione imminente di Piotr Zielinski in Arabia Saudita.